V Besniški dolini morajo vodo prekuhavati

Težko je dojeti, da prebivalci Besniške doline še danes nimajo pitne vode. V preteklosti se je na tamkajšnji osnovni šoli pojavil razglas, da je voda okužena in jo je treba prekuhavati. Mestna občina Ljubljana (MOL) se zaveda velike težave, ki jo z obljubami rešuje že nekaj let, a doslej se ni zgodilo nič.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je, denimo, marca 2016 objavil opozorilo vsem uporabnikom vodovodnega sistema Besnica - Šola, ki oskrbuje del naselja Besnica, da je treba vodo za prehrano pred uporabo prekuhavati. Kot vzrok so navedli, da se v pitni vodi občasno pojavljajo bakterije fekalnega izvora, predvsem ob dežju in spomladi pri odjugi, ko se tali sneg. Uživanje take vode predstavlja potencialno nevarnost za nalezljiva črevesna obolenja. V kratkem navodilu so zapisali, naj občani vodo prekuhavajo vsaj tri minute. Če je voda motna, pa jo je treba precediti, denimo skozi filter za kavo.

Obvestilo Nacionalnega laboratorija za zdravje, da je treba vodo v 21. stoletju zaradi fekalij prekuhavati. Foto Osebni arhiv

Od vikendov do naselja

Obvestilo Nacionalnega laboratorija je vnebovpijoče. Občani so nam povedali, da se težave ponavljajo iz leta v leto. V Besniški dolini v naseljih Besnica in Zgornja Besnica živi okoli 350 ljudi. Večina, kakih 240, jih živi v Besnici, kjer pitna voda pogosto predstavlja težavo. Vzroki za težave so večplastni. Besniška dolina je bila do sedemdesetih let redko poseljeno območje s posameznimi kmetijami. A ker je blizu Ljubljane, z avtom do Besnice potrebujemo pičle pol ure, je zlasti v sedemdesetih in osemdesetih postala zanimiva za Ljubljančane, ki so si tam omislili vikend. Nekaj je bilo tudi črnih gradenj. Z obnovo cest je naselje zelo hitro raslo. Lokalni poštar je povedal, da je sredi devetdesetih pošto raznašal na manj kot sto naslovov, danes pa na 200 gospodinjstev. Še več, kraj je tako priljubljen, da tam ni mogoče kupiti ne hiše ne parcele.

A kot je raslo naselje, mu žal vodovodna in tudi siceršnja infrastruktura ni sledila. Kot so nam povedali občani, od vsega začetka ni bilo sistematičnega pristopa. Najprej je težave z vodo reševal vsak po svoje. Nato so se določeni zaselki združevali in priključili na skupni sistem. A seveda so to manjši, zato sila občutljivi sistemi. Mali vodohrani ne prenesejo tako rekoč nobene suše, ob deževju, poplavah in nalivih pa meteorne vode praviloma vdrejo v sistem in voda postane oporečna in zato neprimerna za pitje. Ključni dogodek, ki je negativno vplival na razvoj doline, pa je bil po mnenju občanov ukinitev krajevne skupnosti, ki je imela sedež prav v Besnici. Kraj zdaj sodi k četrtni skupnosti Sostro v okviru MOL. Kar samo po sebi verjetno ni sporno, če le ne bi prebivalci Besnice že več kot 20 let čakali na pitno vodo. Kot so nam povedali občani, ki uporabljajo enega od tamkajšnjih lokalnih vodovodnih omrežij, jim jo več kot pol leta na leto vozijo gasilci. Dodajmo še to, da tamkajšnja osnovna šola nima niti prave telovadnice niti zunanjega igrišča s kakšnim golom, kar je dovolj zgovoren podatek.

Po dolini Besnice Foto Marko Feist

Dolgoletne obljube MOL

Podžupan MOL David Polutnik je oktobra 2018 na sestanku povedal, da je projekt za gradnjo vodovoda skozi dolino Besnice že pripravljen. Težave naj bi bile le pri soglasjih za služnost na nekaterih zemljiščih. Kljub vsemu je obljubil, da bodo vodovod začeli graditi leta 2019 in bo končan 2020. Na koncu je dodal, da je večina pogodb tako rekoč podpisanih. V načrtu so imeli tudi rešitev za objekte brez gradbenega dovoljenja, ko naj bi jih začasno priključili na vodovod do ureditve ustrezne dokumentacije.

Podobnih sestankov s predstavniki MOL je bilo do danes kar nekaj. Januarja 2021 so občanom spet obljubili, da bo začetek gradnje vodovoda jeseni 2022, češ da je v pripravi projekt za gradbeno dovoljenje, ki ga pričakujejo do konca pomladi 2022. Od vsega skupaj do danes ni bilo nič. Razen nove obljube, ki smo jo prejeli od MOL pred dnevi, kjer so zapisali, da je vodovod Besnica na prioritetni listi projektov v MOL: »... saj se zavedamo težav prebivalcev s preskrbo s pitno vodo. Zaradi velike dolžine vodovoda, ki bo potekal čez večje število parcel v zasebni lasti, smo v zadnjih letih vložili veliko truda za pridobitev pravice za gradnjo vodovoda. Pravico gradnje na zadnjem manjkajočem zemljišču smo pridobili oktobra 2021. V pripravi je dokumentacija za gradbeno dovoljenje. Vloga za gradbeno dovoljenje bo oddana v enem mesecu. Začetek gradnje vodovoda je predviden za pomlad 2023.« Bomo videli?!