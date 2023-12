V Domžalah bo zaživel projekt izposoje koles

Z vzpostavitvijo sistema izposoje koles bo domžalska občina uredila del infrastrukture, ki bo, kot pravijo na občini, omogočala trajnostno mobilnost s klasičnimi in električnimi kolesi. Sprva bo v naselju Domžale postavljenih deset elektrificiranih postaj za izposojo in tudi za polnjenje električnih koles. Postavitev postaj v Domžalah že poteka, sistem pa bo predvidoma zaživel spomladi prihodnje leto. Občina in direkcija za infrastrukturo načrtujeta tudi kolesarsko povezavo od Vira pri Domžalah do Zadobrove.

Prvih deset postaj za izposojo klasičnih in električnih koles bo pri kopališču, na Kolodvorski cesti, pri garažni hiši, tržnem prostoru, v Češminovem parku, na Cesti talcev, pri Vrtcu Palček na Viru, na Slamnikarski cesti, pri pokopališču Domžale in v naselju Bistra. Sklenjena pogodba s podjetjem MM Ibis za dobavo in montažo desetih postajališč ter za nakup 40 klasičnih in deset električnih koles znaša skoraj 305.000 evrov (z DDV). Pogodbena vrednost za gradbena in elektroinštalacijska dela ter za izvedbo betonskih platojev, na katere bodo pritrdili stojala za izposojo koles, je ocenjena na dobrih 97.000 evrov (z DDV).

Za postavitev desetih postaj in nakup koles bo občina odštela 402.000 evrov. Poimenovanje domžalskih koles zaupali ljubljanskim dijakom. Za upravljanje in vzdrževanje sistema bo občina izvedla ločeno javno naročilo.

»Vse postaje bodo priključene na električno omrežje in sistem vseh mrež naših postaj. V praksi to pomeni, da bo kolo uporabnik avtomatsko priklenil na ogrodje, ki je povezano v sistem. Električna kolesa se bodo s tem hkrati polnila, navadna oziroma klasična kolesa pa bodo samo zaklenjena. Uporabnik bo s pomočjo aplikacije in delujočega sistema imel možnost videti, katere postaje so aktivne in ali so kolesa na postajah na voljo,« je sistem izposoje koles pojasnila Jana Avbelj. Za upravljanje in vzdrževanje sistema izposoje koles bo občina izvedla ločeno javno naročilo. Finančna sredstva za postavitev in ureditev sistema bo zagotovila lokalna skupnost, pri tem pa računajo tudi na finančno pomoč države in Evropske unije.

Za zeleno prihodnost občine

Za projekt sta vodstvi občine in vrhniškega podjetja MM Ibis, ki ga vodi direktor Miha Hrženjak, podpisali pogodbo sredi novembra. Domžalska županja Renata Kosec je prepričana, da bodo kolesa dobro sprejeta, saj sistem izposoje koles predstavlja trajnostno in učinkovito dopolnitev lokalnega prometnega sistema. Občinsko vodstvo je prepričano, da so s tem naredili pomemben korak k bolj trajnostnemu načinu prevozov v njihovi občini. »Z vzpostavitvijo sistema izposoje koles krepimo zavezanost k trajnostnemu razvoju, hkrati pa želimo spodbuditi občane k izbiri okolju prijaznejših prevoznih sredstev. Sistem bo nedvomno prispeval k bolj zeleni, povezani in trajnostni prihodnosti naše občine,« je prepričana županja.

Okolju prijazna mobilnost pa je bila tudi eno od vodil, ki so jih dijaki ljubljanske srednje šole za oblikovanje in fotografijo vključili v svoje idejne rešitve za poimenovanje domžalskih koles pod mentorstvom profesorice Save Kosmač. Dijaki so želeli poiskati bolj izvirna in domiselna imena, kot so sicer že v uporabi. Poglobili so se tudi v spoznavanje značilnosti in dediščine domžalske občine, kar se odraža predvsem v njihovih predlogih.

Kolesarska steza do Zadobrove

Kot so sporočili z domžalske občine, je direkcija za infrastrukturo (DRSI) naročila projektno nalogo državne kolesarske povezave R11 na območju med naseljema Vir pri Domžalah in Zadobrovo v ljubljanski mestni občini. Projektna naloga predvideva potek kolesarska povezave od Dragomlja ob zahodnem delu avtoceste, priključitev na novo krožišče pri Šumberku ter nadaljevanje kolesarske steze ob zahodnem delu Virske ceste do križišča pri Arkadiji. »Trenutno čakamo, da nam posredujejo v podpis usklajeno projektno nalogo, ki bo podlaga za projektiranje oziroma nadaljnje korake,« so sporočili z domžalske občine. Lokalna skupnost ima za projektiranje variantne rešitve v letošnjem občinskem proračunu na voljo 20.000 evrov.