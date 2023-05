V Vevčah kopalcev še lep čas ne bo

V nadaljevanju preberite:

Na javno naročilo za gradbeno-obrtniška dela ter dobavo in vgradnjo opreme za kopališče Vevče, objavljeno konec marca, se je prijavilo šest podjetij, a so vsi ponudili previsoko ceno. Na magistratu so pred dnevi zato odločili, da bodo izvedli nov postopek s pogajanji. Vse kaže, da se bo revitalizacija tega nekdaj zelo priljubljenega ljubljanskega kopališča zavlekla, saj naj bi ga odprli šele konec leta 2026.