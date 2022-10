V zavetišču imajo trenutno 160 mačk in 35 psov

Zavetišče je pred 20 leti ustanovila Mestna občina Ljubljana za potrebe oskrbe živali (psov in mačk) z območja Mol. Danes deluje kot integralni del javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana in je na Gmajnicah na Ljubljanskem barju pri Brezovici.

Zavetišče so najprej uredili v opuščenih hlevih Ljubljanskih mlekarn: kot so nam povedali, so imeli v prvi fazi na voljo 48 boksov za pse in 18 boksov za živali v karanteni. Za mačke so imeli pripravljenih 32 boksov in šest prenosnih kletk. Čeprav so v začetnih letih delovali v neprimerljivo skromnejših razmerah kot danes, so vsako leto sprejeli in oskrbeli več kot 2000 zapuščenih živali. Veliko ali malo za prestolnico? Če verjamete ali ne, je to kar četrtina vseh zapuščenih živali v Sloveniji.

Kar dve tretjini najdenih psov vrnejo lastnikom. Foto Nn

V zavetišču se lahko pohvalijo, da so v 20 letih do danes oskrbeli več kot 38.000 živali. Skrbnikom so vrnili več kot 5000 izgubljenih živali, več kot 10.000 živalim so poiskali nove skrbnike. Še bolj zanimiv pa je podatek, da so v zavetišču oskrbeli in v okolje vrnili tudi več kot 11.000 prostoživečih mačk.

Za 120 psov in 200 mačk

S prenovo zavetišča, ko so pridobili 15.000 kvadratnih metrov površin, pri čemer skupna površina stavb zdaj meri 3500 kvadratnih metrov, dobri dve tretjini več kot v preteklosti, imajo prostora za kar 120 psov in 200 mačk. Na mesec za živali porabijo 250 kilogramov hrane. Kot poudarjajo, se je zavest o skrbi za živali pri ljudeh v zadnjih dvajsetih letih vendarle močno izboljšala.

V zavetišču je zaposlenih deset veterinarjev in skrbnikov, hkrati za živali skrbi 20 prostovoljcev. Foto Jože Suhadolnik

Danes imajo polovico manj zapuščenih psov, k čemur sta pripomogla tudi čipiranje in centralni register živali.

Kot nam je povedala veterinarka Tanja Ferenčak, je v preteklosti velika večina zapuščenih psov ostajala v zavetišču. »Čipiranje psov je v Sloveniji od leta 2003 obvezno, zato vsakega izgubljenega oziroma najdenega psa najprej pregledamo in s čipa razberemo, kdo je njegov lastnik. V dveh tretjinah primerov nam tako uspe psa v 24 urah vrniti lastniku. Če pa kuža nima čipa, ga najprej pregledamo, razglistimo, razbolhamo in uredimo ter čipiramo.« Tako tretjina psov v zavetišču čaka na novega lastnika.

Na spletni strani zavetišča imajo rubrike posvoji, izgubljene ter najdene živali. »Pod rubriko posvoji so živali pripravljene, da dobijo novega lastnika. Vse so pregledane, cepljene in tudi sterilizirane oziroma kastrirane. Ko pridejo zainteresirani v zavetišče, se z njimi pogovorimo, hkrati morajo izpolniti vprašalnik, šele nato dobijo psa,« pove veterinarka Ferenčakova.

Vsako prispelo žival temeljito pregledajo v novi, sodobni veterinarski ambulanti. Foto Zavetišče Ljubljana

Drugačna zgodba pa je pri mačkah, ki so po naravi samosvoje in se malo manj skrbnemu lastniku pogosto čez noč izgubijo. Število zapuščenih se tako v resnici povečuje.

Trenutno v zavetišču dela deset veterinarjev in skrbnikov živali. Pri vsakdanjih opravilih jim pomaga do 20 prostovoljcev, ki si vzamejo čas za zapuščene živali. Pri njih je zdaj 35 psov in 160 mačk.