Vabilo na čistilno akcijo za lepše mesto

Ljubljanski župan Zoran Janković vabi tako meščane kot obiskovalce na sobotno čistilno akcijo Za lepšo Ljubljano, ki bo v primeru slabega vremena prihodnjo soboto, saj akcija traja ves mesec. Čistilna akcija v domačem okolju je po njegovih besedah tudi priložnost za druženje sosedov in za poduk otrokom. Zaključek je predviden na Šuštarskem mostu, kjer se bodo zbirali odpadki iz Ljubljanice, ki jih je sicer vsako leto manj. Župan je vse meščane in obiskovalce Ljubljane še pozval, naj tisti, ki tudi na prostem še nosijo maske, te odmetavajo v smetnjake, ki jih je v mestu dovolj.

Smeti se vozijo po vsem svetu, ko sta se zanje zaprli Kitajska in Madžarska, so se cene dvignile, zato Zoran Janković preprosto ne razume nasprotovanja gradnji sežigalnice. Vprašal se je, ali je to, da sto tisoč ton odpadkov vozijo po vsej Evropi, dobro za zrak? Že pred umeščanjem je župan pozval vse zelene organizacije, naj sodelujejo pri delu, in tudi zdaj jih vabi, da predlagajo najboljše projekte. Opozoril je, da imajo na Dunaju že štiri desetletja vedno in povsod hvaljeno sežigalnico tik ob bolnišnici, zrak pa je tako čist, da tam gnezdijo sokoli. Podpira odločitev o štirih sežigalnicah v Sloveniji, kjer se bo domače smeti uporabilo v krožnem gospodarstvu, in se retorično sprašuje, kaj je sploh alternativa. Ljubljana je edino evropsko glavno mesto, ki ima že deset let projekt Zero Waste – nič odpadkov. Do tega naj bi v Evropi prišli leta 2035, toda Zoran Janković ne verjame, da je to praktično sploh izvedljivo, zato je najboljša rešitev sežigalnica.

Igrišča in drugi projekti

V ponedeljek je Lesnina MG oprema začela štirimesečno obnovo največjega ljubljanskega otroškega igrišča v Tivoliju, kjer bo do začetka prihodnjega šolskega leta vse pripravljeno za igro in druženje vseh od tretjega leta starosti naprej. Seveda bodo na prenovljenem igrišču tudi klopi in pitniki. Občina se je lotila tudi projektiranja rekreacijskega območja v Savskem naselju, kjer je od lani košarkarsko igrišče Luke Dončića, obnovili bodo teniška igrišča, uredili še drugo nogometno igrišče, nov skate park, novo igrišče za najmlajše in tekaško stezo.

Kdaj bo odprt hotel na Bavarskem dvoru, ki ga gradi Zlatarna Celje, Zoran Janković še ne ve, projekt je sicer zaključen, župan pa je bil prepričan, da bo hotel odprt 9. maja. Čez dva tedna, 11. aprila, je predvidena predstavitev projekta Emonike: infrastrukturno ministrstvo zbira dokumentacijo za svoj del projekta in pričakuje gradbeno dovoljenje do konca letošnjega leta, madžarski partnerji pripravljajo potrebno za svoj del (hotel, stanovanja, poslovni center), MOL je zadolžena za komunalno infrastrukturo, kar bo velik zalogaj, saj župan ocenjuje, da bo samo kanalizacija stala 25 milijonov evrov.

Z ureditvijo nove železniške in avtobusne postaje bo kot štiripasovnica s pločnikom in kolesarsko stezo urejena Masarykova vse do Šmartinske, vključno s podvozom pri Orto baru, na prostoru sedanje avtobusne postaje pa je predviden park. Ob novi avtobusni postaji je glavno vprašanje, kako urediti Vilharjevo, da bo v konici sprejela 90 odhodov in prihodov avtobusov na uro. Rešitve za smeri proti Notranjski in Primorski, Gorenjski in Štajerski so bolj ali manj jasne, vprašanje je smer proti Dolenjski, kjer bo po županovem predvidevanju promet še naprej prevzemala Njegoševa.

Petkovškovo nabrežje in Rog

Začela se bo šestmesečna prenova Petkovškovega nabrežja med Resljevo in Rozmanovo/Ambroževim trgom, tudi obnova Roga poteka po načrtih, tako da se zaključuje garaža; gradnja naj bi bila zaključena do konca oktobra, Zoran Janković pričakuje odprtje v začetku prihodnjega leta.

Črnovaška in Kamnogoriška

Župan je z zadovoljstvom poročal o prenovi Črnovaške ceste, kjer ob začetnih nesoglasjih stanovalcev nasprotovanj zdaj ni več. Konec septembra je predviden zaključek desne (severozahodne?) strani, do konca leta še druge strani. Junija naj bi se začela še obnova Ižanske ceste. Na drugem koncu Ljubljane se bo prihodnji teden začela nujno potrebna obnova Kamnogoriške, ki je zdaj brez pločnika in kolesarske steze.