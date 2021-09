FOTO: Vaterpolo klub Ljubljana Slovan

V Ljubljani se je prvi vaterpolo začel igrati na Špici, in sicer daljnega leta 1920, v okviru takrat ustanovljenega Ljubljanskega akademskega športnega kluba. Od leta 1920 pa vse do danes je v Ljubljani na področju vaterpola delovalo kar nekaj klubov: Ljubljanski športni klub, Vaterpolo klub Ilirija, Železničarski plavalni klub, Vaterpolo klub Ljubljana Mogota, Vaterpolo klub Tivoli in še bi lahko naštevali. Trenutno v Ljubljani deluje Vaterpolo klub Ljubljana Slovan.Glavno poslanstvo Vaterpolo kluba Ljubljana Slovan je vzgajanje mladih vaterpolistov, ki bodo z nastopi na tekmovanjih pod okriljem krovne zveze promovirali klub, mesto Ljubljana in državo. Zato v klubu dajemo velik poudarek na strokovno izobražen in usposobljen kader, ki ima odlične dosežke na področju plavanja in vaterpola.Pomemben mejnik za vaterpolo v Ljubljani je tudi organizacija ženskega evropskega prvenstva na bazenu Kodeljevo leta 2003. To evropsko prvenstvo je bilo zaslužno za prenovo bazena Kodeljevo, ki je še danes glavni center vodnih športov v Ljubljani.V zadnjih 8 letih, odkar deluje Vaterpolo klub Ljubljana Slovan, se lahko pohvalimo, da smo v članski kategoriji kar štirikrat osvojili naslov državnega in pokalnega prvaka. Zaradi uspehov članske ekipe in s premišljenim delom je klub počasi začel pridobivati tudi mlajše člane in se v naslednjih letih iz začetnih približno 20 članov povečal do 150 aktivnih članov in izpolnjenih vseh mlajših selekcij, ki se redno uvrščajo med najboljše 3 ekipe v državi.Danes lahko s ponosom trdimo, da je vaterpolo postal pomemben predstavnik športov v Ljubljani. Vaterpolo klub Ljubljana Slovan je od svoje ustanovitve do danes dosegel veliko ciljev, ki si jih je zastavil, in uspelo mu je zagotoviti, da je panoga kljub vsemu v Ljubljani preživela. Zdaj je pomembno, da se delo nadaljuje ter s prenovljeno vizijo tudi nadgradi.Vaterpolo je eden od najbolj zahtevnih športov, vendar je primeren prav za vse. Znano je, da treningi vaterpola izjemno dobro vplivajo na razvoj otrok, predvsem njihove motorike. V eni uri igre vaterpola igralec porabi tudi do 900 kalorij.Vaterpolo šola poteka pod strogim nadzorom zavzetih in izkušenih trenerjev. Ogromno pozornosti namenjamo tudi učenju plavanja. Tukaj nam pomagajo izkušeni trenerji plavanja, ki pridno prenašajo znanje na naše malčke.Šola vaterpola je zelo pomembna, saj je poleg učenja osnov plavanja in vaterpola veliko poudarka tudi na učenju delovnih in drugih navad, ki so potrebne za celosten razvoj vašega otroka. Vsako leto potekajo večdnevne priprave in drugi dogodki, ki pomagajo pri odraščanju vaših malčkov.Treningi vaterpola potekajo trikrat na teden, in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih od 14.30 do 16.00 na kopališču Kodeljevo.Za več informacij nas pokličite na telefonsko številko 041 453 991, kjer se vam bomo z veseljem še podrobneje predstavili in vas povabili na predstavitveni trening vaterpola. Če vam je lažje, pa nam lahko pošljete e-pošto na naslov: info@vaterpololjubljana.si Z obiskom našega Facebook profila https://www.facebook.com/VKLjubljana/ boste dobili celosten vpogled v delovanje našega kluba.