Večer za rockovske Ljubljančanke

Šesti Dan rock žena se bo danes začel v ljubljanskem Orto baru ob 19. uri. Nastopile bodo tri vseženske zasedbe, srbska Replicunts, italijanska Wicked Asylum in domača Hellcats. Slednjo vodita sestri Zagorc, in sicer Sonja, ki je bobnarka, in Saša, ki je basistka. Z njima smo se pogovarjali o nastanku festivala, pomanjkanju dejavnih glasbenic in nasploh o vlogi žensk v rock'n'rollu. Poudarjata, da so dobrodošli vsi, tako ženske kot moški.