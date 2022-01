Vpogled v delo ljubljanskih mestnih svetnikov

V nadaljevanju preberite:

Ljubljanska mestna svetnika Julka Žibert in Marjan Sedmak, oba z Liste Zorana Jankovića (LZJ), sta bila 99-odstotno navzoča na dosedanjih 28 rednih in štirih izrednih sejah mestnega sveta v tem sklicu. Na manj kot polovici sej, povprečna prisotnost je bila 77-odstotna, pa je bila navzoča Maša Kociper, državnozborska poslanka iz stranke SAB, v mestnem svetu MOL kot del tričlanskega Svetniškega kluba samostojnih svetnikov (SKSS). Vse to je mogoče razbrati v novem spletnem orodju Parlameter MOL.