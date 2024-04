Z električnim kolesom iz Ljubljane v Medvode

V nadaljevanju preberite:

V Medvodah so v okviru projekta SmartMOVE vzpostavili sistem e-koles za izposojo, ki spodbuja trajnostno mobilnost in je združljiv s sistemom v Ljubljani. Izposoja desetih koles nudi novo možnost premagovanja krajših razdalj v mestnem središču ter med naselji. V okviru projekta LAS Za mesto in vas z imenom Približajmo Polhograjce pa je bila izvedena prva brezplačna vožnja avtobusne linije Medvode–Katarina–Medvode, ki bo poskusno obratovala vse do maja prihodnje leto.