Z novim prizidkom na Vrhniki do več učilnic

Tudi z odobrenimi finančnimi sredstvi šolskega ministrstva je vrhniški občini uspelo zgraditi prepotreben prizidek k osnovni šoli Ivana Cankarja, s katerim je ta pridobila nove, sodobne prostore za učence in za pedagoško delo. Ena od največjih osnovnih šol v državi ima zdaj dovolj prostora za prihodnjih šest let. Prizidek bo zgrajen jeseni, je na začetku tega leta napovedal župan Daniel Cukjati, in to se je z uradnim odprtjem minulo sredo tudi zgodilo. Po besedah ravnateljice Polonce Šurca Gerdina so s prizidkom pridobili dve učilnici za predmetno stopnjo, učilnico za posebni program, pisarno za svetovalno delavko za nižji izobrazbeni standard in posebni program ter štiri kabinete za učiteljice za izvajanje dodatne strokovne pomoči.