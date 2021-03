Z novimi prijemi do spoznavanja Jurčičevih del

Vrsto let je bila prva sobota v marcu rezervirana za literarni Jurčičev pohod od Višnje Gore do Muljave, toda zaradi epidemioloških razmer organiziranega pohoda tokrat ne bo. To pa še ne pomeni, da se častilci ljudskega pripovednika z Muljave ne bodo odpravili v naravo in del poti ob primerni varnostni razdalji tudi prehodili. Prav na današnji dan se je leta 1844 rodil velikan slovenske proze Josip Jurčič, ki je Slovencem zapustil bogato literarno dediščino. V ivanškem občinskem zavodu Prijetno domače, ki je skrbnik Jurčičevine na Muljavi, načrtujejo ta konec tedna na petih izbranih točkah ob celotni poti postaviti table z vgrajenimi NFC čipi za pametne telefone. »V pametnem telefonu bo treba le vklopiti funkcijo NFC, ga približati čipu in tako si bo vsak obiskovalec na izbranih točkah lahko ogledal film,« je novo obogateno turistično informativno ponudbo pojasnila Maja Lampret, direktorica zavoda Prijetno domače.