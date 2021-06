Z zamudo posodabljajo postajo v Grosupljem

V nadaljevanju preberite:

Direkcija za infrastrukturo (Drsi) je nedavno vendarle začela dolgo pričakovano posodobitev železniške postaje v Grosupljem. S tem bo odpravljeno tudi ozko grlo na odseku Grosuplje–Ljubljana in Grosuplje–Metlika, prav tako bo promet bolj učinkovit. Na direkciji so začetek del napovedovali že leta 2019, vendar zaradi pomanjkanja denarja projekta takrat niso zagnali. Glede na to, da bo železniška postaja po nadgradnji bistveno dostopnejša in da je v neposredni bližini že zgrajena nova garažna hiša, na direkciji predvidevajo, da se bo število uporabnikov vlaka še povečalo. Po vnovični uvedbi potniškega prometa na relaciji Grosuplje–Kočevje v začetku lanskega oktobra je železniška postaja v Grosupljem zaradi zastarelosti postala ozko grlo. Po njeni posodobitvi bo promet potekal bolj varno in učinkovito.