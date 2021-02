Za gradnjo drugega tira, a proti ukinitvi prehodov

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec s sodelavci in predstavniki direkcije za infrastrukturo (DRSI) se bodo v torek sestali s člani občinskega sveta in županom škofljiške občine Ivanom Jordanom. Tema pogovorov bodo infrastrukturni projekti skozi to ljubljansko primestno občino. V ponedeljek se je namreč zaključilo zbiranje pobud za pripravo državnega prostorskega načrta (DPN) za elektrifikacijo in gradnjo drugega tira železniške proge od Ljubljane do Ivančne Gorice.



Med drugim je temu državnemu projektu škofljiški župan Ivan Jordan do zdaj nasprotoval in kakršno koli početje na območju škofljiške občine pogojeval s prednostno umestitvijo trase obvozne ceste mimo Škofljice v državni prostorski načrt. Brez tega zagotovila pristojnih državnih služb lokalna skupnost ne bo več soglašala s projekti državne prometne infrastrukture. Jordan je v pismu, ki ga je konec lanskega leta naslovil na družbo DRI upravljanje investicij (Družba za razvoj infrastrukture), zapisal, da je treba proučiti možnost umestitve enega tira proge ob bodočo obvoznico.