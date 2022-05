Za privlačnejši mestni javni promet

V nadaljevanju preberite:

Ljubljanski javni potniški promet bi lahko ob načrtovanih novih avtobusni in železniški postaji za medkrajevni promet učinkovito navezali še na mestni avtobusni promet. V Koaliciji za trajnostno prometno politiko so včeraj javnosti predstavili zasnovo Zmogljive mestne avtobusne linije (Zmaj). Ta predvideva (tri) hitre linije s 24-metrskimi avtobusi na vpadnicah, tri pretočne prestopne postaje v središču mesta - Bavarski dvor, Emonika in Kolodvor - za navezavo na potniški center in več obvodnih linij mimo središča mesta.