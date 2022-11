Za zdravo, urejeno in varno Ljubljano

Podjetnica Mojca Sojar (58-let) se je za kandidaturo za ljubljansko županjo odločila na pobudo mestnega odbora NSi ter na pobudo vodstva stranke. Na lokalni politični sceni ni novinka, saj je mestna svetnica že dva mandata, zadnja štiri leta pa je tudi vodja svetniške skupine NSi. Ob najavi kandidature je dejala, da želi glavnemu mestu dati možnost za razvoj in razcvet, saj si zasluži drugo priložnost. »Verjamem v zdravo, urejeno in varno Ljubljano,« je poudarila ob nedavni predstavitvi svojega programa za županjo.

Ali podpirate projekt sežigalnice v Ljubljani?

Umestitev sežigalnice v Ljubljani podpiramo, seveda pa mora ustrezati vsem standardom, ki bodo zagotavljali varnost za meščanke in meščane. Vedno več je odpadkov in prav je, da Ljubljana sama poskrbi za »svoje« odpadke. K njim spada tudi sežig blata iz čistilnih naprav v Zalogu in Črnučah. Evropski standardi narekujejo, naj bodo odpadki toplotno izkoriščeni, da ne onesnažujejo okolja. Trenutno drago plačujemo, da se ljubljanski odpadki sežigajo v Avstriji in na Madžarskem. To je tudi okoljsko nesprejemljivo, ker kamioni na cestah pomenijo večje onesnaženje zraka in obremenjujejo promet

Ali bi morala Ljubljana slediti odločitvam nekaterih evropskih prestolnic, ki bodo (ali pa so že) zmanjšale osvetlitev javnih stavb?

Dars je lahko dober zgled, ker se je že odločil, da zmanjša osvetlitev na avtocestah. Menimo, da bi se osvetlitev javnih stavb, zlasti trgovin in trgovskih centrov, ponoči morala bistveno zmanjšati, ponekod so to že storili. Spodbujali pa bomo, da se svetlobno onesnaženje še naprej zmanjšuje in s tem prihrani prepotrebna električna energija. Približuje se čas, ko bo Ljubljana praznično osvetljena in tudi pri tem bi bilo treba razmisliti o bistveno manjši razsvetljavi ali pa jo vsaj od polnoči naprej ugašati.

Kako boste privabili potencialne investitorje in podjetnike? Kaj konkretno bo treba izboljšati?

Investitorji so lahko zelo različni, za različna področja, vendar pa so pogoji, ki jih lahko ustvari mesto, primerna zemljišča za gradnjo poslovnih in proizvodnih objektov, primerne ceste, primerna infrastruktura in primerno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča.

Uvedli bi lokalno tržnico v vsaki četrtni skupnosti, povečali število zemljišč z vrtički za najem in spodbujali meščane, da sami pridelajo zelenjavo in sadje.

Kako in do kdaj boste uresničili načrt o gradnji neprofitnih stanovanj?

Izgradnja neprofitnih stanovanj v Ljubljani je načrtovana in se prilagaja potrebam Ljubljančank in Ljubljančanov. Nemogoče je napovedati, do kdaj bo dovolj neprofitnih stanovanj, ker jih bo vedno premalo. Želimo si, da bi se v mesto priseljevali mladi s poklicem, da bi v mestu našli službo in tako prispevali svoj delež k razvoju Ljubljane. Ne smemo pa z gradnjo prevelikega števila stanovanj izprazniti podeželja in v mestu graditi zgolj spalna naselja.

Bo novi center Rog nadomestil delovanje skupnosti Avtonomne tovarne Rog?

Upamo, da ne, ker način delovanja Avtonomne tovarne Rog ni bil primeren ne za tiste, ki so tam delovali in skoraj živeli, ne za vse okoliške sosede. Pričakujemo, da bo Center Rog deloval kot urejeno urbano stičišče in bo ponujal programe, v katerih bodo svoje sposobnosti in ideje uresničevali različni ljudje ter s tem bogatili sebe in Ljubljano.

Ker je med epidemijo prišel v ospredje pomen samooskrbe, je še kako pomembno vprašanje, ali veste, koliko je kmetij na območju MOL? In kakšno vlogo ste jim namenili v svojem programu?

MOL ima na svoji spletni strani objavljenih sto kmetij, sadjarstev, čebelarstev, tistih, ki se ukvarjajo s predelavo mleka … Seznam je bil objavljen in pomemben zlasti v obdobju covida, da smo Ljubljančani lažje prišli do lokalno pridelane hrane. V svojem programu razvoja Ljubljane imamo zapisano, da je lokalno pridelana hrana najboljša, ker pomeni kratko prehransko verigo. Zapisali smo tudi, da si želimo uvesti lokalno tržnico v vsako četrtno skupnost, da si želimo povečati število zemljišč z vrtički za najem in spodbujati meščane, da si sami pridelajo zelenjavo in sadje. Spodbujali bomo kmete, zlasti mlade prevzemnike, da bodo v pridelavi hrane videli svoj poklic. Spodbujati pa jih želimo tudi k povezovanju, s čimer bodo uspešnejši na javnih razpisih.

Vodja svetniške skupine NSi v mestnem svetu MOL. Je članica dveh svetov OŠ, ene gimnazije in javnega zavoda Mladi zmaji.