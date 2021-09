Začenja se obnova Celovške med Dravljami in Šentvidom

V nadaljevanju preberite:

Ni se še povsem zaključila obnova ljubljanskih Dunajske in Tržaške ceste, že se cestni delavci – predvidoma prihodnjo sredo, 15. septembra, po jutranji konici – selijo na Celovško cesto. Med napovedano 60-dnevno obnovo, do začetka zimske sezone 15. novembra, bo promet med severno obvoznico in Šentvidom potekal po sistemu 2+1, torej bo zaprt samo eden od štirih voznih pasov, naenkrat približno polovica 4,3-kilometrskega odseka. Z deli bodo začeli na križišču Celovške in Prušnikove pri šentviški pošti v smeri proti Gorenjski.