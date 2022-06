Zaspana ulica, ki je z leti postala mestni rajski vrt

V nadaljevanju preberite:

Križevniška ulica v Ljubljani je kratka, nekoliko strma in jo je zlahka zgrešiti. Vendar se to zadnjih nekaj let dogaja vse redkeje, kajti ena najstarejših in tudi najlepših ljubljanskih ulic bo danes znova postala središče številnih kulturnih dogodkov.

V bogatem programu dogodka Dan križevniškega soseda sodelujejo vsi, ki se na ulici ukvarjajo z različnimi kulturnimi, storitvenimi in gostinskimi dejavnostmi. Dogodek organizira Mini teater v sodelovanju s sosedi s Križevniške ulice. Mini teater je na ulici nedavno namestil tudi križevniške klopi, ki bodo dodatno obogatile Dan križevniškega soseda. Ker letos praznujemo 100. obletnico rojstva Karla Destovnika - Kajuha in 150. obletnico rojstva Jožeta Plečnika, klopi tokrat krasijo verzi slovenskega poeta ter besede največjega slovenskega arhitekta.