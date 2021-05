Zbirni center v Komendi zgrajen, a ne obratuje

V nadaljevanju preberite:



Občini Kamnik in Komenda sta v suhadolski jami v komendski občini zgradili skupni zbirni center za ravnanje z ločeno zbranimi odpadki, ki pa še ni začel delovati. Konec aprila sta občini na kamniško upravno enoto vložili zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, vendar dokumenta še nista prejeli. S kamniške upravne enote so sporočili, da morajo pred izdajo uporabnega dovoljenja ugotoviti, ali je bila gradnja izvedena v skladu z gradbenim dovoljenjem in projektno dokumentacijo.