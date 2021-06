Zbirni center zgrajen, zdaj prihaja inšpekcija

V nadaljevanju preberite:



Kamniška upravna enota je po krajšem zapletu kamniški in komendski občini vendarle izdala uporabno dovoljenje za zbirni center, ki sta ga obe sosednji lokalni skupnosti zgradili v suhadolski jami. Naložba je v skladu z lani podpisano pogodbo s podjetjem SGP Graditelj stala 1,14 milijona evrov, pri tem pa je finančni delež kamniške občine 79 odstotkov, ostalo je primaknila komendska občina. Pred gradnjo objekta so inertne odpadke s parcele, na katerem je zgrajen zbirni center in za katere velja inšpekcijska odločba za odstranitev, prestavili na sosednjo parcelo številka 1425 v katastrski občini Suhadole, so sporočili z okoljskega inšpektorata.