Živahno poletje v Stari Ljubljani

Julija bosta nastopila dva mladinska pevska zbora, eden iz Ljubljane in drugi iz Saratoge v ZDA, prav tako iz Saratoge bo v prestolnici gostoval mladinski pihalni in simfonični orkester. Občinstvo bo slišalo še pianistični duet Marca Sollinija in Salvatora Barbatana, violinista Michaela Bochmanna, Trio Ritratto dell'amore, J. J. A. jazz trio, Trio De Bock, Matošić in Hi-Man ter kitarista Maka Grgića in mezzosopranistko Meagan Martin. Vsi dogodki so brezplačni.