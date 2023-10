Zunaj sončno in toplo, v Ljubljani pa že lučke

Delavci Javne razsvetljave so v središču prestolnice pred dnevi začeli nameščati novoletno okrasitev. Letos bodo prvič okrasili tudi Petkovškovo nabrežje proti novemu Centru Rog, za kar naj bi po naših informacijah potrebovali dodatna dva kilometra lučk.

Prve lučke so delavci Javne razsvetljave začeli nameščati na Zmajskem mostu in nadaljevali proti Petkovškovem nabrežju. FOTO: Črt Piksi/Delo

Izvedeli smo še, da je sicer običajno, da delavci Javne razsvetljave že sredi oktobra začnejo z okraševanjem mesta. Letos je nekoliko neobičajno, ker so temperature neobičajno visoke za ta letni čas. Ljubljanska občina vsako leto namenja približno enako vsoto proračunskega denarja za okrasitev mesta, in sicer okoli 220 tisoč evrov, lani pa so za ognjemet porabili še dodatnih 4.500 evrov. Na odgovore o tem, koliko kilometrov novoletnih lučk naj bi torej namestili po celotnem mestnem središču in kje ter kakšna je letošnja tema okrasitve Ljubljane še čakamo.