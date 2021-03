Župan Jordan vztraja, a ministrstvo ima rešitev

V nadaljevanju preberite:



Župani ob 3a. razvojni osi od Škofljice do Kolpe se bodo danes sestali na koordinacijskem sestanku in poskušali poiskati rešitev zaradi odklonilnega stališča vodstva škofljiške občine o pripravi državnega prostorskega načrta (DPN) za gradnjo drugega tira železniške proge od Ljubljana do Ivančne Gorice in podvoza pod tiri na Škofljici. Župan Ivan Jordan vztraja, naj umeščanje v prostor drugega tira zajame tudi obvoznico Škofljica.