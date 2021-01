Župan Jordan za takojšnjo obuditev obvoznice po Barju

Vodstvo škofljiške občine od vseh pristojnih ministrstev zahteva, naj nemudoma nadaljujejo s postopki sprejemanja državnega prostorskega načrta (DPN) pri umeščanju obveznice mimo Škofljice in Lavrice v prostor. V nasprotnem primeru je tamkajšnji župan Ivan Jordan napovedal nasprotovanje državnim projektom. Gre za podvoz pod železniško progo na Škofljici, gradnjo drugega tira Ljubljana–Ivančna Gorica in zoženo štiripasovnica skozi Lavrico in Škofljico. Na ultimativne grožnje primestnega župana Jordana se je Aleš Mihelič, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo, odzval sila pomirjujoče. Preberite tudi, kaj o zahtevah občinskega vodstva menijo v ljubljanskem društvu ZaMestoPoDveh.