Denacionalizacija premoženja Zichyjevih: Fevdalni izvor kot čarobna paličica

Na upravni enoti so prepričani, da premoženje ni fevdalnega izvora, kar bi lahko bil razlog za zavrnitev denacionalizacijskega zahtevka. Ministrstvo za kulturo, ki odloča o vračanju gradu v Beltincih kot kulturnega spomenika, pa o tem, kaj bo storilo, ne beltinški občini ne medijem za zdaj ne odgovarja. Pred več kot desetletjem je soboška upravna enota zahtevek dedičev sicer že zavrnila, ker je takrat prišla na dan avstrijsko-nemška finančna in izravnalna pogodba, po kateri je Avstrija po drugi svetovni vojni iz drugih držav pregnanim ali pobeglim avstrijskim državljanom omogočala minimalno odškodnino za preživetje in nadaljevanje dela.