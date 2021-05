Ena največjih in najdražjih investicij v občini zaključena

Cene bivanja v enotah vrtca Idrija so se s 1. majem dvignile za povprečno okrog osem odstotkov, a kot poudarja ravnateljica Nadja Brence, ne zaradi nove investicije, pač pa zaradi dviga materialnih stroškov in predvsem stroškov dela.

V občini Idrija gre h koncu ena največjih in najdražjih investicij v zadnjih desetletjih – nov vrtec v Spodnji Idriji. Prve malčke naj bi v novo stavbo preselili prihodnji teden. Nizko energetska stavba ima šest oddelkov za skupno 140 otrok.V ponedeljek načrtujejo tehnični pregled objekta, nato bi vanj med 1. in 10. junijem že lahko preselili prve malčke. Vrtec bo imel sicer le šest oddelkov, po tri za prvo in drugo starostno obdobje, a bo s smotrno porazdelitvijo omogočal udobno bivanje tako za otroke kot za zaposlene. V stavbi je večnamenski prostor za prireditve oziroma telovadnica, v spodnjem delu tudi nova kuhinja, v kateri bodo zagotavljali obroke za vrtec in za osnovno šolo, ter pralnica.Gradbišča na Koreji sicer še ne bodo povsem zaprli, saj se bodo v začetku junija začela dela na stavbi osnovne šole, s katerimi bodo pridobili prostore za novo jedilnico, učilnico za gospodinjski pouk, preuredili bodo tri obstoječe učilnice in sanitarije. Dela v višini okrog 450.000 evrov, ki jih bo izvajalo podjetje SGP Zidgrad, naj bi trajala predvidoma do začetka novega šolskega leta, je za Delo povedal podžupan občine IdrijaInvesticija v nov vrtec je vredna dobre štiri milijone evrov in je vključevala odstranitev obstoječega, povsem dotrajanega objekta ter gradnjo novega vrtca s pripadajočimi zunanjimi zelenimi površinami, prostorom za igro in notranjo opremo. V celoti je bil rekonstruiran tudi del Šolske ulice med vrtcem in stanovanjskimi bloki z vso pripadajočo infrastrukturo ter parkirišča ob športnem igrišču, med vrtcem in šolo pa so izvajalci oblikovali vhodno ploščad.Pred stanovanjski bloki je na Šolski ulici od 13 do 17 za stanovalce in zaposlene v šoli sedaj na voljo 24 parkirnih mest, tudi eno za invalide, zaposleni v vrtcu pa so pridobili 12 novih parkirišč.