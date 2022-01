Idrijske »soline« le umaknjene z Unescovega območja

Komunala Idrija je pred petimi leti na območju Kajzer parka postavila skladišče posipnih materialov. Dovoljenje za postavitev začasnega objekta so imeli le do začetka leta 2019. Letos naj bi pesek in sol ter delovne stroje, ki so skazili že tako ubogo podobo parka, vendarle preselili na novo lokacijo.

Del objektov v Kajzer parku je vpisan na Unescov seznam svetovne dediščine, a zadnja leta območje kaže klavrno podobo. Po zagotovilih direktorice Komunale Idrija Brigite Šen Kreže premik načrtujejo po koncu te zimske sezone, najkasneje pa do začetka naslednje. Idrijski župan Tomaž Vencelj je jasen in vztraja, da mora skladišče posipnega materiala iz Kajzer parka izginiti takoj spomladi.

Za težavno se je izkazalo iskanje primerne nove lokacije. Geološke raziskave so pokazale, da prvotno načrtovana lokacija na območju Ljubevča zaradi nestabilnega terena ni primerna, zato so se odločili za drugo lokacijo v samem zbirnem centru Ljubevč, kjer skladiščijo odpadke. Ocenjeni strošek investicije je 90.000 evrov, a glede na trend zviševanja cen materiala in storitev so končni realizirani stroški še vprašljivi. Za potrebe skladiščenja bodo postavili dva objekta, urediti bo treba odvodnjavanje ter asfaltirati tla, saj sol in pesek potrebujeta trdno podlago.

»Občina pri investiciji ne bo participirala. Vprašanje je, koliko bomo lahko financirali sami in koliko bi morda potrebovali dolgoročnih sredstev,« je za Delo povedala Šen Kreže. A župan Vencelj je opozoril, da dogovori niso dokončni in zato ni nujno, da bo občino zaobšlo vsaj delno pokritje investicije.

Slabe finančne razmere podjetja

Premik skladišča naj bi se časovno tako zavlekel, ker na Komunali še vedno čakajo na izdajo gradbenega dovoljenja za Ljubevč, ki ga mora izdati upravna enota Idrija, predvsem pa zaradi slabih finančnih razmer podjetja. Kot izhaja iz poročila o poslovanju Komunale Idrija za leto 2019, so imeli 5,5 milijona evrov prihodkov iz poslovanja in slabega pol milijona evrov čiste izgube.

Kajzer park kaže zelo neugledno podobo. FOTO: Anja Intihar

Zdajšnja direktorica je štiriletni mandat prevzela aprila 2020. Pojasnila je, da so morali »čas, sredstva in energijo najprej usmeriti v preživetje podjetja«. Po konkretni racionalizaciji poslovanja, povišanju cen storitev in prenehanju izvajanja dejavnosti, ki so prispevale k negativnemu poslovanju, so se lani začeli kazati prvi pozitivni učinki. O načrtih za življenje Kajzer parka po umiku skladišča se v občini razpreda že nekaj let.

Okvirni načrti so izrisani – v stari upravni stavbi bi prostore dobila različna lokalna društva, nekaj bi ga namenili za muzejske depoje in gasilce. Unescov zaščiteni del pa je treba ohraniti brez poseganja v prostor.