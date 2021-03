Na cepljenje čaka še 3500 ljudi

AstraZeneca za kronične bolnike

Kako razdeljujejo cepivo po posameznih občinah?

Cepilni centri morajo na NIJZ javiti, kakšne potrebe po cepivih imajo za posamezne prioritetne skupine. Če na nacionalnem inštitutu za javno zdravje številke ne dobijo dovolj hitro, delijo cepivo proporcionalno po posameznih cepilnih mestih. Do anomalij pri cepljenju na podlagi nacionalne strategije naj ne bi več prihajalo.

Cepljenje po Sloveniji poteka počasneje, kot so sprva predvidevali. Do poletja naj bi bilo v skladu z nacionalno strategijo precepljenih do 60 odstotkov prebivalstva oziroma 1,2 milijona ljudi. Goriška regija sicer po številu precepljenih s prvim in drugim odmerkov na ravni državi prednjači pred ostalimi regijami.Za občini Idrija in Cerkno cepljenje izvajajo v Zdravstvenem domu (ZD) Idrija – vodenje ustanove je 15. februarja prevzel novi direktor. Kot so za Delo povedali v ZD Idrija, so doslej prejeli cepiva proizvajalcev Pfizer in AstraZeneca. S prvim odmerkom je bilo do vključno današnjega dne cepljenih 1396 oseb. S Pfizerjevim cepivom je bilo s prvim odmerkom cepljenih 796 oseb, z drugim pa 111.Posvetovalna skupina za covid-19 pri ministrstvu za zdravje cepljenje z AstraZeneco priporoča za posameznike med 18. in 64. letom starosti in tudi za cepljenje nepokretnih na domu, ne glede na starost, saj je stabilnejše in bolj primerno za transport kot cepiva mRNA. Kot so pojasnili v ZD Idrija, so z AstraZeneco cepili 580 oseb ter še 20 nepokretnih, ki so jih cepili na domu.V občinah Idrija in Cerkno so doslej cepili starejše nad 75 let, ki so se prijavili prek centralnega sistema naročanja, razen nekaj pacientov, ki so morali cepljenje preložiti zaradi bolezni, posega oziroma slabšega počutja. Na cepljenje, na katerega so danes povabili tudi že starejše od 60 let, v tem trenutku čaka še 3500 ljudi.Naročila za vse, ki imajo izbranega zdravnika v ambulantah ZD Idrija ali ZP Cerkno, sprejemajo prek elektronskega naslova cepljenje@zd-idrija.si ali telefonske številke 05/ 37 34 222. Ob prijavi je treba navesti ime in priimek, kontaktno številko, na kateri je oseba dosegljiva, in osebnega izbranega zdravnika. Pacienti bodo o terminu cepljenja obveščeni po telefonu, ko bo cepivo na voljo.