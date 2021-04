Novo poglavje delitve premoženja

V prispevku preberite:

Razdelitev nepremičninskega premoženja med Mestno Občino Koper in Občino Ankaran, ki se je odcepila, je skoraj povsem zaključena, saj je bilo upoštevano teritorialno načelo (nerazdeljena ostajajo le območja, zaradi katerih poteka sodni spor z državo, in še nekaj drugih zemljišč). Občini se zdaj pripravljata še na dogovor glede ustanoviteljskih pravic in lastniških deležev v javnih zavodih in podjetjih.



Po besedah ankaranskega župana Gregorja Strmčnika in koprskega podžupana Janeza Starmana, ki vodita delovno komisijo za razdelitev premoženja med občinama, naj bi delo končali do konca tega mandata. Po zakonu o lokalni samoupravi je delitev premoženja stvar dogovora med obema občinama, če pa to ni možno, se morata obrniti na upravno sodišče.