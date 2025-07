Sveti zavodov vrtcev in šol odločajo, odgovarjajo pa ne

V nadaljevanju preberite:

Najmanj štirje ravnatelji ljubljanskih osnovnih šol so prenehali ravnateljevanje. Ta teden je predčasno zaradi, kot je zapisala sama, pritiskov članov sveta zavoda končala mandat dosedanja ravnateljica OŠ Jakoba Aljaža v Kranju Lucija Rakovec. Svet zavoda bo danes odločal o razrešitvi ravnateljice Vrtca Škofja Loka Janje Bogataj. V združenju ravnateljev in njihovem sindikatu menijo, da bi morali sveti zavodov odgovarjati za svoje odločitve.

»Nisem bolna, nihče me ni odstavil, temveč sem se za konec mandata ravnateljice odločila, ker mi pritiskov in manipulacij, ki sem jih bila deležna v zadnjem letu – sodu so izbili dno pretekli trije meseci z nekaterimi novoimenovanimi člani sveta zavoda –, ni treba prenašati,« je zapisala Lucija Rakovec, ki je 30. junija, leto pred iztekom mandata, zapustila kranjsko osnovno šolo. V dolgem zapisu na družbenem omrežju, del objavljamo z njeno privolitvijo, je med drugim zapisala: »Ni bilo malo pretresov, tudi s strani nekaterih (že bivših) zaposlenih, ki so si nekatere privilegije jemali kot samoumevne, češ da smo 'javni sektor', kjer itak 'vsi to delajo'. Kot ravnateljica sem pristojna za zakonitost delovanja šole, zato ob goljufijah in korupciji pač nisem in nikoli ne bom pogledala stran. Prav tako sem vedno stopila na stran učitelja, ki je bil deležen žaljenja, zmerjanja, poniževanja … Bile so anonimke, KPK, izredne inšpekcije, direktne grožnje – čudakov in tudi politične srenje, izredne revizije, rumeni mediji, odvetniki … – problem je, da nihče, ki ravnatelja izčrpava s klevetami, lažnimi prijavami in vsem ostalim, ne nosi nobene odgovornosti za storjeno škodo (ne moralne, ne kazenske), karavana gre naprej.«