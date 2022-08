Prve iskre za prevzem županstva

Koprski občini se napoveduje trd boj za prevzem ali ohranitev županskega stolčka. Še do pred kratkim je veljalo, da bo sedanji župan Aleš Bržan z lahkoto obdržal župansko lento, zdaj pa se je v tekmo za vodenje te pomembne mestne občine vključil tudi Patrik Greblo, ki opravlja funkcijo svetovalca generalnega direktorja RTV Slovenija. »Resno pripravljamo program in vse potrebno za ustanovitev neodvisne liste somišljenikov,« je pritrdil Greblo.

»V Istri smo pri reševanju nekaterih temeljnih razvojnih vprašanj v zamudi že več kot 20 let, zato je skrajni čas za spremembe. Podpornikov imamo iz dneva v dan več. Gre za skupino operativnih in izkušenih ljudi, ki dobro poznajo problematiko Istre ter so prepoznavni na državni in evropski ravni. Naši listi se pridružujejo tudi civilna gibanja, ki imajo podobne programske cilje. Na prvem mestu sta to voda in druga infrastruktura, ki je dosedanje politike niso razvile. Na drugem mestu želimo Kopru vrniti položaj drugega najpomembnejšega mesta v državi. Na tretjem mestu pa dobro počutje in boljše življenje ljudi,« je povzel temeljne cilje kandidature Patrik Greblo.

Patrik Greblo meni, da je nastopil čas za zamenjavo vodstva občine in povsem drugačno politiko, tesno povezano z državno.

Na vprašanje, ali že vedo, s katero državno stranko se bo povezala lista, je Greblo odgovoril: »Podpore etabliranih državnih strank se ne bomo otepali. Uradno še nismo nastopili, vendar predstavniki strank že raziskujejo, ali in koliko smo kompatibilni,« je dejal Greblo. Najprej je delal kot novinar, pozneje kot voditelj in urednik na RTV Slovenija. Med letoma 2004 in 2008 je bil direktor portoroškega kulturno-kongresnega centra Avditorij Portorož. Od leta 2012 do septembra lani je bil vodja enote glasbene produkcije RTV Slovenija. Odtlej pa je svetovalec generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha. Bil je tudi njegov kandidat za direktorja TV Slovenija, vendar je kljub podpori zaposlenih prejel manj glasov kot Uroš Urbanija.

Aleš Bržan se veseli dostojne predvolilne tekme. Foto Jože Suhadolnik

Sedanji župan Aleš Bržan se je odzval z dopusta: »Vesel sem, če bo imel Koper več dostojnih kandidatov na volitvah. Z Greblom se poznava že 30 let in bova verjetno našla čas za kavico in pogovor. Sicer pa bom odločitev o tem, ali bom kandidiral, uradno sporočil prihodnji teden.« Kljub pripombam na račun županovanja in njegovih kadrov mu je ena od anket napovedala lahko zmago, vendar je to bilo pred napovedjo Greblove kandidature. Neuradno smo izvedeli, da je bilo že nekaj pogovorov o tem, da bi Bržan (poleg svoje liste) kandidiral tudi s podporo stranke Gibanje Svoboda, vendar dogovora o tem še niso sprejeli.

Greblo meni, da so vse možnosti za povezovanje tudi zanj še odprte. Ena od anket je pokazala, da ima med strankami v občini največjo podporo Gibanje Svoboda, sledi Lista Aleša Bržana in šele na tretjem mestu je Popovičev Koper je naš, za njimi pa slabo kotirajo SDS, SD in Levica. Seveda se bodo razmerja čez mesec dni lahko še spremenila.