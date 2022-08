Solinarji imajo spet prav slano poletje

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko je letošnja suša izdatno prizadela kmete, pa se suhega in sončnega vremena veselijo solinarji. Po dveh precej pičlih solnih letinah bo letošnja nadpovprečna in bodo vsaj nekaj zaloge naredili celo za leto 2024. Doslej so pograbili približno 1800 ton soli, samo še teden dni lepega vremena zadošča, da presežejo 2000 ton, do sredine avgusta pa bodo ob podobnem vremenu presegli povprečno letino zadnjih 20 let, ki znaša 2154 ton.

Solinarji so pri tradicionalni obliki ročnega pobiranja soli v največji meri odvisni od vremena. Kot pravi direktor Telekomove družbe Soline, pridelava soli, Klavdij Godnič, morajo v takih sušnih poletjih, kot smo mu priča letos, običajno pridelati toliko soli, da ostane še za vsaj dve naslednji leti. Letošnja sezona se je začela prej. Prvo sol so pograbili že 17. junija, to je približno mesec dni prej kot lani.