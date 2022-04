Če hitro ne bo denarja, bodo morali ustaviti dela

Projekt šestih občin Spodnje Savinjske doline, v katerem bodo izboljšali več kot dvanajst kilometrov vodovodnega sistema, je bil v zadnjih mesecih ogrožen. Čeprav je Služba vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko junija lani izdala odločitev o podpori projektu, pogodbe o sofinanciranju niso podpisali, s tem pa tudi ni bilo evropskega in državnega denarja. Žalski župan Janko Kos je zato sklical novinarsko konferenco, uro pred začetkom pa so z ministrstva za okolje in prostor (Mop) sporočili, da so prav včeraj pogodbo podpisali. Kos je dejal, da bo verjel, ko jo bo videl.

Vrednost projekta, ki mora biti zaključen do konca leta 2023, je ocenjena na 6,2 milijona evrov, od tega naj bi bilo evropskih in državnih sredstev dobre tri milijone evrov. S projektom bodo izboljšali oskrbo s pitno vodo za 14.807 občanov spodnjesavinjskih občin, od tega se jih bo na vodovodni sistem na novo priključilo 136. Delati so začeli septembra lani in do danes so izvedli že 55 odstotkov vseh del, plačali pa le 20 odstotkov. Kot je pojasnil Kos, imajo občine čedalje več težav s financiranjem, saj so morale zalagati sredstva, ki naj bi jih dobile od države in Evrope. Pogodba o sofinanciranju, ki jo običajno prejmejo največ dva meseca po izdani odločitvi o podpori projektu, namreč do včeraj ni bila podpisana.

Z Mopa so odgovorili, da se je podpis pogodbe zavlekel, ker je bil »odmik investicijskih stroškov po izvedenih javnih naročilih večji od 20 odstotkov ocenjene vrednosti projekta«, težava pa naj bi bilo tudi odzivanje občin na dopolnjevanje potrebne dokumentacije. Toda pri odmiku vrednosti niso imeli v mislih podražitve, ampak je bila težava v tem, da so bili investicijski stroški za več kot 20 odstotkov – nižji! Usklajevali so se več mesecev, konec marca je Mop vendarle izdal sklep o sofinanciranju operacije.

Čakanje na sredstva

Direktor Razvojne agencije Savinja Stojan Praprotnik je dejal, da so hvaležni, da so vendarle našli rešitev, a da je postopek absolutno predolg: »Ne moremo pri odprtih kanalih čakati na sofinancerska sredstva v nedogled. Občine so tik pred tem, da če same ne bodo ustavile del, jih bodo zaradi neplačevanja ustavili izvajalci. Temu bi se res radi izognili. Očitno pa pritisk tudi nekaj velja, saj smo danes dobili sporočilo Mopa, da je pogodba podpisana.«

Sporočilo so dobili istočasno kot mediji, uro pred novinarsko konferenco. Kos je dejal, da se je od napovedane novinarske konference »čudežno veliko postorilo«. Dodal je, da upa, da je v pogodbi vse, kar mora biti: »Če denarja ne bo, bo ostalo še 30 odstotkov neplačanih in že izvedenih del. Če je vse podpisano, sem hvaležen in bom z veseljem prevzel odgovornost, če smo bili kje prepozni. Pa čeprav pišejo o tem, kdaj so dobili zadnjo dopolnitev. Ne more ti nekdo očitati, da si odgovoril danes, če sem zahtevek dobil pred dvema dnevoma.«

Kos dvomi, da je bilo karkoli narobe z delom občin, boji se, da je šlo za zavlačevanje: »Na seji sveta vzhodne kohezijske regije 5. marca smo dobili informacijo, da so na ravni Slovenije sredstva iz dogovorov za razvoj regij prekoračena za 13 odstotkov in jih je začelo zmanjkovati. Ne bi rad, da bi bili mi žrtev tega, da so v kakšni drugi regiji porabili preveč denarja.«