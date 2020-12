Celjska bolnišnica bo na novega direktorja še čakala

Margareta Guček Zakošek se (še) ni znova zavihtela na čelo tretje največje slovenske bolnišnice. FOTO: Brane Piano



Ponovne predstavitve

Celje – Svet zavoda mora o kandidatih za direktorja Splošne bolnišnice Celje (SBC), ki so se prijavili na razpis januarja 2018, spet glasovati zaradi sodbe višjega delovnega in socialnega sodišča. To je pritrdilo, da ga je razpisna komisija neupravičeno izločila iz razpisa. Gabrovec, ki si je več kot dve leti prizadeval, da bi dokazal svoj prav, je od kandidature odstopil, saj da v tej situaciji ne more uspeti. Člani sveta zavoda pa včeraj niso glasovali, čeprav je bila izredna seja namenjena zgolj temu.Poleg Gabrovca se je kandidaturi odpovedala še, ki je v vmesnem času postala v. d. direktorice Fursa. Člani sveta zavoda, vlada je oktobra zamenjala štiri od petih svojih predstavnikov, se morajo tako odločiti med, SMC, in nekdanjim županom občine Dobrepolje. Guček Zakoškova je bila za direktorico SBC imenovana prav po razpisu leta 2018, a je Gabrovec na sodišču dokazal, da je bil sklep o njenem imenovanju nezakonit. Svet zavoda ji je oktobra letos odpovedal pogodbo o zaposlitvi in za v. d. direktorja imenoval kardiologa. Ta je Guček Zakoškovo naslednji dan s sklepom imenoval za svojo pomočnico.Glede nadaljnje zaposlitve Margarete Guček Zakošek in njenega delovanja v bolnišnici je zakrožilo anonimno pismo, svoje pismo pa je svetu zavoda poslal tudi Gabrovec. V njem opozarja, da je Guček Zakoškova slabo vodila bolnišnico, da so odnosi v bolnišnici na dnu, ustanovitelja, torej ministrstvo za zdravje, pa je pozval, da zamenja svet zavoda in ponovi razpis ter izvede postopek odškodninske odgovornosti proti nekdanji članici sveta zavoda, SMC, »ki je kot predsednica razpisne komisije z neobstoječim pravnim mnenjem omogočila nezakonito stanje, ter proti, ki je, kljub opozorilu, kot predsednica sveta zavoda omogočila takratno glasovanje in me izločila iz postopka«. Z ministrstva za zdravje nam včeraj niso odgovorili, ali bodo vse to tudi storili.Vse očitke iz anonimnega pisma, ki je bilo poslano na ministrstvo za zdravje, inšpektoratu in svetu zavoda, je bolnišnica zavrnila z vsemi dokazi in obrazložitvami, so odgovorili iz SBC. Guček Zakoškova pa glede poslovanja dodaja, da so številke dobre: »Bolnišnico sem prevzela s šestimi milijoni minusa, letos bomo leto zaključili uravnoteženo. Zato sem vesela, da člani sveta zavoda niso glasovali, saj želim vse to predstaviti. Da je to vsebinska in ne politična odločitev.«Politična je bila sicer tudi v njenem primeru. Tudi takrat je bil najprej zamenjan svet zavoda, da so lahko razrešili, SDS, ki je zaradi nezakonite razrešitve dobil tožbo na sodišču. Nekateri so na direktorskem stolčku spet videli prav njega, saj ima SDS v svetu zavoda trenutno dva svoja člana in tudi predstavnik Mestne občine Celje je član SDS. Iz SBC so sporočili, da glasovanja še ni bilo, ker ni bilo predvidene predstavitve kandidatov. Pred sejo je sicer nihče ni zahteval.