Celjska bolnišnica spet izgubila tožbo na delovnem sodišču

Nekdanja vodja sektorja za finance in računovodstvo v Splošni bolnišnici Celje Vesna Lavrič je dokazala, da ni ravnala koruptivno. V bolnišnici so ji očitali, da je kot članica razpisne komisije privilegirala enega od ponudnikov, s katerim je prijateljevala, hkrati naj bi mu izdajala zaupne informacije iz komisije. Delovno sodišče v Celju je v celoti verjelo Lavričevi, ki jo mora celjska bolnišnica zaposliti nazaj.

Vesni Lavrič so 11. decembra lani zasegli službena računalnika in zunanji disk, prepovedali so ji opravljati delo. Izredna odpoved je sledila teden dni kasneje. Ključni razlog naj bi bilo njeno delo v razpisni komisiji za programsko opremo. Eden izmed ponudnikov je bila družba Pro-bit, Lavričeva pa je prijateljevala z direktorjem in večinskim lastnikom Vladom Gobcem. V bolnišnici so ji očitali, da bi se morala izločiti iz razpisne komisije, pa tega ni storila in je junija 2020 podpisala izjavo o nepristranskosti. Oktobra se je komisija odločila, da bodo nadaljevali z zaprtim postopkom javnega naročanja, torej le z enim, znanim ponudnikom. Naslednje jutro so dobili sporočilo Vlada Gobca, naj ga pozovejo k oddaji ponudbe. V bolnišnici so bili prepričani, da mu je za zaprti postopek povedala Lavričeva in ji očitali izdajanje informacij.

Lavričeva je zanikala vse očitke in na sodišču dejala, da je odpoved dobila očitno zato, ker je opozarjala na nepravilnosti v bolnišnici. Povedala je, da je še pred podpisom izjave o nepristranskosti z elektronsko pošto obvestila direktorico celjske bolnišnice Margareto Guček Zakošek in predsednico razpisne komisije Barbaro Gradišnik, da iz osebnih razlogov ne more biti v komisiji. Potem je direktorici v pogovoru še povedala natančen razlog. Zatrdila je, da Gobcu ni izdajala nobenih informacij iz komisije.

Bolnišnica ni prepričala

Sodišče je v celoti verjelo Lavričevi, ki je predložila tudi omenjeno elektronsko pošto. Direktorica Guček Zakoškova je sprva celo zanikala, da je elektronsko pošto dobila, svoje pričanje je spremenila šele potem, ko ji je odvetnik Lavričeve Igor Inkret sporno elektronsko pošto pokazal. Sodni senat je verjel Lavričevi, da je direktorica za njeno prijateljevanje z Gobcem vedela tudi zato, ker je bolnišnica detektivu naročila, da preveri povezave Lavričeve s Pro-bitom.

Sodišče je pritrdilo, da Lavričeva Gobcu ni izdajala informacij. Gobec je namreč na sodišču pričal, da je za zaprti postopek izvedel od drugih ponudnikov programske opreme, ugibanja, da je Gobcu to povedala Lavričeva, ko je pri njem prenočila, pa za sodišče ne zadoščajo. Delovno sodišče je sklenilo, da je bila Lavričeva nezakonito odpuščena, bolnišnica jo mora zaposliti nazaj ter za čas brezposelnosti izplačati nadomestila plače in povrniti vse stroške postopka.

Kot je odgovoril odvetnik Igor Inkret, so takšno odločitev sodišča pričakovali, Lavričeva pa je zadovoljna: »Sodišče je ugotovilo, da nobeden od očitkov Splošne bolnišnice Celje, ki so bili podlaga za odpoved pogodbe o zaposlitvi ni utemeljen in resničen.« Dodal je, da se Lavričeva v bolnišnico ne bo vrnila: »Le nekaj dni pred prejemom sodbe se je zaposlila drugje.« V bolnišnici so odgovorili, da bodo odločitev o nadaljnjih korakih in morebitni pritožbi sprejeli po preučitvi sodbe.