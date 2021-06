Celjsko kadrovanje v javnih zavodih

Milena Čeko Pungartnik (levo) je bila na čelu Zavoda Celeia Celje skoraj od njegove ustanovitve. FOTO: Brane Piano

Septembra bodo razpis za upravnika gledališča ponovili, Tina Kosi pa bo celjski teater vodila še vsaj do 31. avgusta 2022, ko ji poteče mandat. FOTO: Roman Šipić

Drama za vrati celjskega teatra, ko so se oglasili člani ansambla, da je menjava na čelu gledališča nujna, nato pa je upravnicistopil v bran Kolegij direktorjev slovenskih gledališč, se je na Komisiji za mandatna vprašanja (Kviaz) končala salomonsko. Mestnemu svetu, ki se bo sestal danes, predlagajo, da razpis ponovijo. Slabše jo je odnesla dolgoletna direktorica Zavoda Celeia Celje, saj Kviaz predlaga, da direktorsko mesto prevzame, članica Celjske županove liste (CŽL).Zavod Celeia Celje, ki je bil ustanovljen konec leta 2005, Milena Čeko Pungartnik vodi od leta 2006. Do tega mandata usoda Čeko Pungartnikove nikoli ni bila vprašljiva. Tako kot župan je bila članica SLS, do leta 2018 tudi mestna svetnica. Z novimi lokalnimi volitvami in novo stranko CŽL so se karte premešale. Ko se je na razpis za direktorico prijavila članica CŽL Maja Voglar, sicer zaposlena v občinskem podjetju ZPO, je bilo jasno, da ponovno imenovanje Čeko Pungartnikove ni samoumevno.Prijavljenih na razpis je bilo pet, med njimi tudi, ki se je v zadnjem času proslavil kot v. d. direktorja Moderne galerije. Svetnikje bil prav nad njegovim programom in programomnajbolj navdušen. Čeprav je imela Čeko Pungartnikova najbolj celovit program, je Kovač prepričan, da je menjava nujna: »Zavod ne izpolnjuje svojega poslanstva, še posebno pri kulturnem programu.« Kako bo zdaj, je vprašanje, kultura je bila v programu pozneje izbrane Voglarjeve namreč precej skopo omenjana. Kovač pravi, da mu je žal, »da se v teh zadevah premalo poglobi v vsebino prijav in se odloča na podlagi politične pripadnosti«.Če je v primeru Zavoda Celeia komisija sledila mnenju sveta zavoda, ga je povozila v primeru SLG Celje. Upravnica Tina Kosi, ki teater vodi od septembra leta 2007, umetniška vodja pa je še pet let več, je v svetu zavoda dobila večino glasov, strokovni svet pa je glasoval proti. Da je treba upoštevati mnenje strokovnega sveta, so se strinjali vsi člani Kviaza. Ugotavljali so, da so razmere v gledališču zelo zaostrene, zato predlagajo, da se razpis ponovi septembra.Po naših informacijah pa je bil ključni razlog za odločitev za ponovitev razpisa dejstvo, da je Kviaz eno od prispelih vlog, ki ni vsebovala potrdila o nekaznovanosti, zavrnil kot nepopolno. Kandidata bi morali le pozvati, da vlogo dopolni, a so ga zavrnili z obrazložitvijo, da nepopolnih vlog ne bodo obravnavali. Kandidat je takrat napovedal tožbo. O odločitvah Kviaza bo danes glasoval še mestni svet.