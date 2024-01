Ko bo občinski prostorski načrt sprejet, bo že star

V nadaljevanju preberite:

Mestna občina Celje je ena od 23 občin v državi, ki še vedno nimajo sprejetega občinskega prostorskega načrta (OPN). Da gre za ključni strateški dokument, ki določi nadaljnji razvoj mesta in občine, je župan Matija Kovač razlagal že pred lokalnimi volitvami in obljubil takojšnje sprejetje. A kaže, da bodo morali OPN, ko ga bodo sprejeli, takoj začeti spreminjati. Pripravljali so ga namreč toliko časa, da so v njem zajete le pobude do leta 2013.