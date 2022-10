Na položnicah za oktober bo znesek nič evrov

Krajani Šempetra so na zboru občanov slišali, da dolgoročnih posledic zaradi hudih prebavnih težav, ki so jih imeli zaradi onesnažene vode v začetku meseca, zagotovo ne bodo imeli. Kljub temu se jih je že okoli tristo odločilo za odškodninsko tožbo zoper Javno komunalno podjetje (JKP) Žalec. Kako so bakterije fekalnega izvora in norovirus prišli v pitno vodo, še ni znano.

Vodstvo žalske občine, direktor JKP Žalec Janez Primožič in predstavniki NIJZ in Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so krajanom Šempetra pojasnili, kaj se je dogajalo v začetku oktobra, ko je več sto prebivalcev Spodnje Savinjske doline obležalo s hudimi prebavnimi težavami, sto jih je pomoč iskalo v celjski bolnišnici. Kot je povedala predstojnica celjske območne enote NIJZ Alenka Trop Skaza, je prebavne težave povzročilo več različnih mikrobov. Najprej so v vodi odkrili bakterije fekalnega izvora, nato še norovirus.

Primožič je predstavil kronologijo dogajanja in pojasnil, da se zaradi majhnega mehurčka zraka, ki je zašel v sistem, klor sploh ni doziral. Napako so v JKP Žalec odkrili v ponedeljek, 3. oktobra, ko so jih iz šempetrskega vrtca obvestili, da je doma ostalo večje število otrok zaradi prebavnih težav. Krajani so že v preteklih tednih večkrat poudarili, da je bilo obveščanje o onesnaženi vodi katastrofalno slabo, mnogi sploh niso vedeli, da je z vodo kaj narobe, ker jih obvestilo ni doseglo. Darko Mehikić z NIJZ je pojasnil, da je za take primere predpisano, kako mora upravljavec vodovodnega sistema obveščati javnost: »V dveh urah mora biti objavljeno na spletni strani upravljavca in na lokalnem radiu ter na način po lastni izbiri, običajno pošiljajo SMS-sporočila. Institucije (vrtec, šola …) je treba obvestiti posebej. Tako pa so ljudje klicali nas, spraševali, kaj se dogaja in zakaj ne opravljamo svojega dela.«

Krajani Šempetra bi radi izvedeli, kaj je povzročilo onesnaženje vode, a odgovora še niso dobili. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Porušeno zaupanje

Krajani si najbolj želijo izvedeti, kako so bakterije in norovirus prišli v pitno vodo, a teh odgovorov še ni. Kot smo slišali, je možno, da je kdo nezakonito izpraznil greznico ali da so se zaradi močnega deževja v vodo izprala onesnaževala. Nihče tudi ne ve, kdaj se je vse začelo. Krajani so razlagali, da so se primeri prebavnih težav pojavljali že precej prej kot 3. oktobra. »Prve bolnike smo zabeležili že v sredo, 28. septembra. Odbojkarski klub je bil v petek v Šempetru in v soboto so bili že bolni,« je dejal Miran Obrez, ki še zbira podatke občanov, ki bi še želeli pristopiti k tožbi.

Krajan Hrane Kocić je poudaril, da je neoporečna pitna voda pogoj za zdravo življenje: »Nismo doktorji, smo navadni ljudje. Danes ste vse povedali, ampak prepozno. V Šempetru smo imeli na stotine malih bolnic, v vsaki drugi hiši.« Da je problem zaupanje, je dodal še Vojko Prislan: »Zatajila sta vzdrževanje in komunikacija. Šele po treh, štirih dneh so ugotovili, da je napaka! Osem dni smo čakali, da je prišla cisterna!« Mnoge krajane je še vedno strah. Trop Skaza jim je zatrdila: »S stoodstotno gotovostjo trdim, da dolgoročnih posledic zaradi tega ne bo.« Direktor komunale pa je dodal, je svet JKP Žalec že potrdil, da bo vrednost položnice za oktober nič evrov.