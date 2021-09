Območje stare Cinkarne kot Dresden leta '45

Celjska občina je manjši del območja stare Cinkarne sanirala leta 2015 po sodbi sodišča EU. Denar, ki so ga vložili v sanacijo, so zahtevali že s prijavo terjatev v stečaju propadle družbe CM Celje, ki je na tem območju gradila komunalno opremo, in s tožbami proti njej. Občina je do zdaj izgubila vse tožbe. V tožbi proti Cinkarni Celje se občina sklicuje na primopredajni zapisnik, ki sta ga županin takratni generalni direktor Cinkarne Celjepodpisala ob prevzemu zemljišča Stare cinkarne v posest občine. Zapisnik si vsak razlaga po svoje.V primopredajnem zapisniku iz januarja leta 2002 piše: »Cinkarna Celje, d. d., izrecno izjavlja, da na območju, ki je predmet primopredaje ni nevarnih snovi. V kolikor bi se takšne nevarne snovi našle, bosta obe stranki sporazumno reševali način odstranitve nevarnih snovi.« Celjski župan Bojan Šrot je na današnji obravnavi dejal, da se je sam osebno zavzel, da so to vključili v besedilo: »Takrat se je veliko govorilo o katranskih jamah pri Mariboru, da bo to velik strošek. Takrat je imela Cinkarna na tem območju 21 različnih objektov, nekaj jih je še uporabljala. Do območja ni bilo nobenih ovir priti. To je bila 'samopostrežna' trgovina – ljudje so sem prihajali po material, celo železniški tir so odnesli. Nekatere stavbe so se že podirale, bilo je nevarno. Videti je bilo kot Dresden leta 45'.«Šrot je poudaril, da se je dogovor o odstranitvi nevarnih snovi nanašal na vse, tudi na zemljino: »Saj je sanacija zemljine dražja kot zemljišče! V bistvu je šlo za danajsko darilo.« Da se zapis v zapisniku ne nanaša na zemljino, so na junijski obravnavi pričali članica uprave Cinkarne, občinska uslužbenkain nekdanji predsednik uprave Cinkarne: »Da bi Cinkarna Celje izjavila, da zemljina ni onesnažena, je nemogoče. Se pa ne spomnim, da bi občina pred to tožbo vložila kakršenkoli zahtevek do Cinkarne Celje. Pa je župan sedel v nadzornem svetu.« Šrot je včeraj sicer dejal, da je Cinkarni po tem, ko je občina že plačala sanacijo, predlagal sporazum: »Večkrat smo poskušali, a neke pripravljenosti ni. Kar me čudi, taka tovarna se običajno ne prepira z lokalno skupnostjo.«Da je izkopana zemljina na tem območju nevaren odpadek, so leta 2009 v svoji odločbi navedli inšpektorji. Do inšpekcijske odločbe tega niso vedeli, je danes pričal Šrot. Pooblaščenec Cinkarne Celje odvetnikga je spomnil na odlok o Tehnološkem parku Celje iz leta 2005, ki ga je podpisal Šrot in govori o naložbah na tem območju. V odloku je zapisano, da je to območje »velikega onesnaženja«. Šrot je pojasnil: »Saj sta tudi direktorja Cinkarne Celje govorila, da cinkarna ni lekarna. Razlika je, ali je zemljina onesnažena ali gre za nevaren odpadek. Tak zapis imamo v večini prostorskih aktov.«