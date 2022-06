Oskrbovana stanovanja v Šmarju bodo vseljiva spomladi 2023

V neposredni bližini doma starejših v Šmarju pri Jelšah gradijo tri objekte oskrbovanih stanovanj, v vsakem bo 15 stanovanj. Investitor pri dveh objektih je občina, ki bo skupno 30 oskrbovanih stanovanj dala v najem. Stanovanja gradi podjetje GES iz Celja, ki je tu kupilo zemljišče in postavilo še en objekt, v katerem bo prav tako 15 stanovanj, ki pa bodo namenjena prodaji na trgu. Stanovanja so v treh etažah, ki bodo povezane z dvigalom. Vsako stanovanje ima balkon oziroma teraso in shrambo v etaži, prav tako ima vsako stanovanje svoje parkirno mesto. Stanovanja bodo vseljiva konec aprila 2023.

Občina Šmarje pri Jelšah se je na gradnjo oskrbovanih stanovanj pripravljala od leta 2008, projekt bo stal okoli 3,2 milijona evrov. V začetku leta 2021 so s Stanovanjskim skladom podpisali soinvestitorsko pogodbo za 1,4 milijona evrov, letos pa so se prijavili še za pridobitev subvencije na Eko skladu ter na razpis za dodelitev sredstev za izgradnjo javnih najemnih stanovanj ministrstva za okolje in prostor.

Kot je pred občinskim praznikom danes dejal župan Matija Čakš, je največji samostojni projekt občine v zaključni fazi. Razpis za stanovanja bodo objavili predvidoma jeseni, osnovna pogoja za najem pa bosta starost 65 let in zmožnost plačevanja najemnine.

Želijo satelitski urgentni center

Župan Čakš je predstavil še načrte za prostore stare šole. Z Zdravstvenim domom Šmarje pri Jelšah so se dogovorili, da bi bil objekt primeren za nove programe zdravstvenega doma in za njihovo upravo. Izdelali so že projektno dokumentacijo, pridobili gradbeno dovoljenje, z ministrstva za zdravje pa so maja prejeli sklep o sofinanciranju investicije v višini 648.389 evrov. V stari šoli bodo tako uredili sodoben fizioterapevtski center, preventivno dejavnost in patronažno varstvo družin.

V občini si prizadevajo še za vzpostavitev satelitskega urgentnega centra na Mestinju, je pojasnil župan Čakš: »Pripravljen bi moral biti še razpis za postavitev desetih satelitskih urgentnih centrov po celotni Sloveniji, vendar vlada tega žal ni sprejela, ker so bile prej volitve. Smo pa že v pogovorih z novim vodstvom na ministrstvu in so nam dali navodila, da projekt izpeljemo do gradbenega dovoljenja, do zaključne faze projektiranja, potem pa se bomo dogovorili o sofinancerskem deležu.«