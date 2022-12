Petim zvezdicam so se odpovedali

V nadaljevanju preberite:

Hotel Habakuk, nekdaj edini mariborski hotel s petimi zvezdicami, je po skoraj treh letih obnove ponovno odprl svoja vrata. Za zdaj brez velikega uradnega odprtja, saj projekt še ni v celoti zaključen, tretja in četrta faza obnove naj bi bili končani ob začetku prihodnje poletne sezone. Načrt prenove so pripravili v moskovskem studiu arhitekta Aleksandra Krivickega, sodelovala pa je tudi skupina arhitektov in inženirjev sevniškega Stillesa, ki je tudi glavni izvajalec del.