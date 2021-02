Plečnikova posojilnica od zdaj Minisova

Najvišji režim varovanja velja za zunanjo podobo, kavarno, kinodvorano s stopniščem, ki vodi na galerijo z balkonom.

Urška Todosovska Šmajdek



Občina se je odpovedala

Ljudska posojilnica v Vodnikovi ulici v Celju, ki je od nekdaj veljala za Plečnikovo – Plečnik je izdelavo načrtov dodelil Vinku Lenarčiču –, je od zdaj v lasti podjetja Minis, d. o. o. Mestna občina Celje se za uveljavitev predkupne pravice ni odločila, ker ni bilo proračunskih možnosti, so odgovorili. V družbi Minis se do zdaj s kulturnimi spomeniki niso ukvarjali, pravijo pa, da imajo s stavbo dolgoročne načrte. Kakšne, še ni znano.Ob izidu monografije Kult(ur)na posojilnica pred dvema letoma jeiz celjske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) dejala, da gre za najpomembnejšo stavbo iz obdobja med obema vojnama v Celju: »Najvišji režim varovanja velja za zunanjo podobo, kavarno, kinodvorano s stopniščem, ki vodi na galerijo z balkonom.« Lastnik in direktor podjetja Minisje odgovoril, da bodo dejstvo, da gre za kulturni spomenik, spoštovali: »Naša družba ima dolgoročne načrte s stavbo na Vodnikovi 2 v Celju. Z nujno obnovo bomo izkazali poklon arhitektu Plečniku.«O podrobnostih Plohl ni odgovoril, je pa pojasnil, da v stavbi ostaja Mestni kino Metropol: »Kino je eden od zaščitnih znakov stavbe in tudi mesta. Kino nameravamo v celoti obnoviti, urediti prezračevanje in ogrevanje ter s tem v prihodnosti privabiti čim več obiskovalcev. Kino ima zdaj v najemu društvo za ustvarjalnost Filter.« Ali bo Filter ostal najemnik kina, ki je od leta 2005 v evropskem združenju art kinematografov, ni znano. Programski vodjaje dejal, da so se s predstavniki novega lastnika že srečali, morebitne nove pogodbe jim še niso poslali in tudi ne odpovedali še vedno veljavne, ki so jo sklenili s prejšnjim lastnikom, Deželno banko Slovenije, ki se bo sicer iztekla čez šest let.Mestna občina Celje predkupne pravice za stavbo decembra lani ni uveljavljala. »Prodajna cena kompleksa kot celote je bila 3,65 milijona evrov. Za nakup tako velikega kompleksa konec leta ni bilo proračunskih možnosti, ker smo pred tem kupili oziroma z menjavo pridobili več drugih nepremičnin,« so odgovorili z občine. Občina je med drugim lani kupila pritličje in del kleti nekdanje veleblagovnice, za kar so odšteli 1,25 milijona evrov.Predstavniki družbe Minis so s predstavniki celjske enote ZVKDS opravili ogled upravnega dela objekta, so dejali na ZVKDS: »Pojasnili smo varstveni režim kulturnega spomenika in postopek pridobivanja kulturnovarstvenih aktov ter poudarili pomembnost našega sodelovanja ob načrtovanju kakršnihkoli del na objektu.« Plohl je odgovoril, da so nekatera obnovitvena dela že začeli, stavbo pa bodo obnavljali večinoma z lastnimi sredstvi.ZVKDS je novega lastnika opozoril na problem pergole, ki jo je postavil najemnik kavarne družba Branibor. Zanjo je bilo izdano negativno kulturnovarstveno mnenje, čakajo še na odločitev inšpektorata za okolje in prostor. Direktor Braniborjapravi, da so se za postavitev pergole odločili zaradi vetra, ki je vse močnejši, in senčniki niso več rešitev: »S tem smo zaščitili goste, tenda, ki je le pripeta na steno stavbe, ni dovolj varna.« Ali bo Minis podaljšal pogodbo z Braniborjem, še ni znano.