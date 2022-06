Po 26 letih ukinili lekarno v Zdravstvenem domu Celje

Celjske lekarne so maja zaprle svojo lekarno, ki so jo od leta 1996 imele v Zdravstvenem domu Celje. Nova Lekarna Glazija na Ljubljanski cesti je zdaj tudi dežurna lekarna. V Celjskih lekarnah pojasnjujejo, da manjše lekarne v ZD Celje ne morejo ohraniti, ker mora biti po zakonu razdalja med lekarnama najmanj 400 metrov, tu pa je 330 metrov. Posebno za starejše paciente ZD Celje ta novost ni optimalna, mestni svetniki opozarjajo na problem parkiranja.

Svetniki bodo na jutrišnji seji potrjevali spremembo odloka o ustanovitvi Celjskih lekarn in s tem uradno potrdili spremembe. So pa že prejšnji teden na odborih imeli kar nekaj pomislekov. Predsednica odbora za družbene dejavnosti Nataša Milohnoja se je tako spraševala, ali so se s selitvijo lekarne res približali potrebam občanov, ki pogrešajo lekarno v ZD Celje.

Da je na novi lokaciji največji problem parkiranje, je opozorilo več svetnikov. V neposredni bližini je parkirna hiša, odprta 24 ur na dan, a gre za eno najdražjih parkirišč v mestu. Parkirišča ob prejšnji dežurni lekarni v središču mesta so od popoldneva in ob praznikih brezplačna. Svetnik Matija Kovač je poudaril, da celotno območje med ZD Celje, Splošno bolnišnico Celje in Lekarno Glazija potrebuje celovito urbanistično ureditev, saj je promet zelo kaotičen, problematičen tako za pešce kot avtomobile, urediti je treba tudi novo zunanjo parkirno površino, saj parkirna hiša ni rešitev za obisk dežurne lekarne. O tem so obširno govorili tudi na odboru za gospodarstvo in turizem, na katerem je, kot piše v zapisniku, svetnik Leon Podlinšek kritično pripomnil, da bi vse to morali rešiti, preden se je dežurna lekarna prestavila na novo lokacijo.

Iskanje rešitev

Direktorica Celjskih lekarn Lilijana Grosek je odboru za družbene dejavnosti pojasnila, da so lekarne v trgovskih centrih zelo obiskane prav zaradi velikega števila parkirišč. Za Delo pa je povedala, da je »za potrebe izvajanja dežurne službe (ponoči, sobota popoldne, nedelje in prazniki) na voljo tudi nekaj parkirišč za zapornico ob Ljubljanski cesti«. A to velja le za čas dežurne službe, ne pa tudi ob drugih urah.

Lekarna Glazija je zasnovana kot osrednja mestna in regijska lekarna z neprekinjeno izdajo zdravil in centralno organizirano pripravo magistralnih zdravil tudi za druge enote. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Direktorica ZD Celje Alenka Obrul je odločitev Celjskih lekarn, da odidejo iz njihovih prostorov, komentirala: »Žal na to odločitev nismo mogli vplivati. Pogovori o tem so bili večkrat.« Celjske lekarne so prostor sicer najemale za dobrih 1600 evrov na mesec, ZD Celje bo zdaj tam uredil čisti odvzem – laboratorij za nosečnice, preventivne preglede otrok in mladine, uporabnike medicine dela in športa in podobno.

Grosekova je poudarila, da prostori v ZD Celje že več let niso bili več ustrezni: »Lekarna je bila nazadnje organizirana v štirih nadstropjih in še vedno v neskladju s posameznimi predpisi o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti. V času delovanja so bili kletni prostori lekarne dvakrat poplavljeni. Kljub vsem prizadevanjem nam znotraj ZD Celje, ki se je tudi sam spopadal z velikimi prostorskimi stiskami, ni uspelo pridobiti ustrezne lokacije, kjer bi bilo mogoče urediti lekarno skladno z zahtevanimi standardi stroke in razvojno usmeritvijo zavoda.« Grosekova je dodala, da je nova Lekarna Glazija zasnovana kot osrednja mestna in regijska lekarna z neprekinjeno izdajo zdravil in centralno organizirano pripravo magistralnih zdravil tudi za druge enote. Tudi ta prostor imajo v najemu, in sicer od podjetja VOC Ekologija.