Priljubljeni planinski dom bo kmalu prenovljen

Šentjurski župan Marko Diaci in predsednik PD Šentjur Peter Jevšnik sta na Resevni danes podpisala pogodbo o dodelitvi nepovratnih sredstev za rekonstrukcijo planinskega doma. V planinskem društvu so na razpisih pridobili skupno 108.000 evrov evropskih in državnih nepovratnih sredstev, šentjurski občinski svetniki pa so v rebalansu proračuna namenili še 250.000 evrov. Veliko so prispevali tudi donatorji, uporabniki in obiskovalci priljubljenega doma.

»Ta hrib je za Šentjur to, kar je za Ljubljano Šmarna gora,« razlaga Miro Rožej, ki je bil predsednik PD Šentjur, ko se je ideja o rekonstrukciji Planinskega doma na Resevni začela udejanjati. Jevšnik je dodal, da je bilo dom treba obnoviti, saj je obiska čedalje več, na leto naštejejo okoli 8000 vpisanih obiskovalcev, vseh pa je zagotovo nekajkrat toliko. Najbolj so si želeli prenoviti sanitarije in izboljšati ponudbo nastanitev. »Notri so bile še postelje in pogradi iz leta 1974 iz delovnih brigad. Samo še za drva smo jih dali,« je razložil Rožej.

Na Resevni imajo tudi 20-metrski razgledni stolp. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Planinski dom so zgradili leta 1961, je povedal Jevšnik: »Takrat so ga zgradili z udarnim, prostovoljnim delom, kakovost materiala pa ni bila taka kot danes,« je Rožej dodatno pojasnil: »Takrat so tu sodelovali borci, občina in planinci. Hiša ni bila nikoli do konca narejena. Danes se uporabita stiropor in steklena volna, takrat je bila za izolacijo praprot.«

Nove zgodbe

Rekonstrukcijo so začeli sredi aprila, zaključiti morajo do konca oktobra. V tem času bodo uredili sanitarije, prenovili mansardo in tam uredili večja večnamenska prostora, v 1. nadstropju bodo uredili apartmaja in sobi s skupnimi ležišči. Skupno število ležišč ostaja 35, a bo bivanje zdaj na precej višji ravni. Za to so se odločili tudi zato, ker v ta del Slovenije prihaja vedno več tujcev, ki preživijo na kakšnem kmečkem turizmu tudi po ves teden. Že zdaj so imeli veliko dekliščin, fantovščin, različnih praznovanj, zdaj si želijo tudi družin in šol v naravi.

Šentjurski župan Marko Diaci in predsednik PD Šentjur Peter Jevšnik sta podpisala pogodbo o dodelitvi nepovratnih sredstev za rekonstrukcijo planinskega doma na Resevni. FOTO: Špela Kuralt/Delo

V sklopu projekta bodo objekt še energetsko sanirali. Projekt je skupno ocenjen na dobrih 400.000 evrov, je povedal župan Diaci. Vsa pridobljena sredstva še ne bodo dovolj, zato še vedno zbirajo tudi donacije, do zdaj so zbrali že več kot 50.000 evrov. Kot pravi Rožej, bodo donacije prišle prav, saj bo treba zamenjati vso notranjo opremo poleg prej omenjenih pogradov in postelj: »Tudi nobena žimnica ni bila več uporabna. Notranjo opremo že snujemo z arhitektom.«

Planinski dom na Resevni je odprt od torka do nedelje vse leto. Do vrha na 682 metrih vodi več poti, pot lahko traja le nekaj minut ali pa več kot uro, če avto pustite dlje, povsem do doma pa se ne da pripeljati. Na vrhu je razgledni stolp, lesenega so imeli že leta 1953. Ko se je podrl, so leta 1996 postavili 20-metrski kovinski stolp. »Zdaj je treba delati zgodbo, ker je tu skupno 42 kilometrov markiranih poti, ki jih vzdržujemo,« je dejal Rožej, ki je dodal, da razmišljajo tudi o električnih kolesih in polnilnici zanje.