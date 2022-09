Sosedi nočejo novih hiš blizu šole

Na strmem pobočju, ki se pne do gozdička pri celjski OŠ Frana Roša, bo mogoče zgraditi tri nove hiše. Tako so odločili mestni svetniki, ki so z 21 glasovi za in šestimi proti sprejeli podrobni prostorski načrt za to območje. Gozdiček pri šoli bo ostal cel, stanovalci bližnjih hiš pa so vseeno ogorčeni. Prepričani so, da bo cesta, za katero imajo še odprt spor z občino zaradi razlastitve, po novem zelo obremenjena. Ne izključujejo niti referenduma.

Šola je bila v celotno zgodbo vpeta predvsem zaradi gozdička, ki je tudi učilnica na prostem. Tudi zato so se lani zelo angažirali zaposleni, otroci so pisali pisma, da gozdička ne dajo. Na včerajšnji seji mestnega sveta je Alenka Cizej z občine opozorila: »Že po osnutku prostorskega načrta ne bi nobenega drevesa posekali.« Svetnik Matija Kovač pa je opozoril, da na eni od teh parcel, kjer bo zdaj možno graditi, stoji okoli 18 dreves: »Potka, ki ločuje šolski gozdiček in ta drevesa, nima nobenega robnika, torej ljudje ta prostor jemljejo kot eno.«

Težava je tudi strmo pobočje, ki so ga v šestdesetih letih prejšnjega stoletja, ko je tu raslo naselje vrstnih hiš, pustili nedotaknjeno, s tem pa je šola dobila krasen razgled na Celje. Prav na problem vedute je opozorila tudi mestna četrt Nova vas, ki je prosila občino, da bi obravnavo tega prostorskega načrta prestavili, predlogu se je pridružil tudi Kovač, a ni bil izglasovan. Kovač je opozoril na sklep o pripravi tega prostorskega načrta iz leta 2017, ki je določal, da naj akt zagotovi niz tipološko enakih objektov, torej vrstnih hiš, ne pa samostojnih vil: »Če pogledamo predlagane kvadrature, gre za bistveno večje objekte od teh, v katerih stanovalci živijo danes.«

Občina je sicer upoštevala nekatere pripombe, ki so jih zbirali že lani, in, denimo, zmanjšala novo obračališče pri šoli, kar si je želela tudi šola. A strahu pred prometom se stanovalci niso znebili. Novih hiš nočejo, nam je povedal eden od sosedov: »Absolutno smo proti. Tu bodo gradbena dela, prepričan sem, da bodo delali nekaj sezon. To ni bilo nikoli stavbno zemljišče, tako ali tako je prestrmo. Pravijo, da so naredili geološke analize. Tam, kjer so delali vrtine, se zemlja zdaj poseda!«

Celjski župan Bojan Šrot pa je komentiral, da je bilo prav glede tega prostorskega načrta veliko komunikacije: »Hkrati pa toliko dezinformacij, ki se jim potem pridružijo še facebook strokovnjaki. Je pa vedno tako, da tisti, ki prvi pride na neko območje, ne bi imel nikogar več okoli.«

Stanovalci opozarjajo, da njihova tri metre široka cesta ne bo zdržala vseh gradbenih del. Poleg tega lastništvo dela Travniške ulice sploh še ni rešeno. Občina je na upravni enoti dosegla razlastitev, a so solastniki vložili upravni spor, ki še ni končan. »Vzamejo zasebno lastnino, da jo dajo drugim. Verjetno bomo glede prostorskega načrta vložili referendum,« je včeraj napovedal eden od stanovalcev.