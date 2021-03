Vroči meseci in očitki pred izbiro ravnatelja

V nadaljevanju preberite:

Pet kandidatov se poteguje za mesto ravnatelja Osnovne šole Martina Konšaka v Mariboru. Med njimi je tudi v. d. ravnatelja Jasmina Voršič, ki ji nekateri očitajo med drugim neupoštevanje karantene in kršitve varstva osebnih podatkov. Sama vse očitke zavrača. Zaposleni, ki so se obrnili na Delo, trdijo, da so v šoli na zaposlene, ki bodo danes glasovali o kandidatih, hudi pritiski. Da so imenovanja ravnateljev večkrat problematična, pa ugotavljajo v Svizu in KPK.