Zbrali 1749 podpisov za odstop vodstva komunale

Ljudska iniciativa Velenje se drži svojih napovedi o stopnjevanju pritiska, potem ko njihovih zahtev za znižanje cen ogrevanja za polovico niso upoštevali. Zahtevajo odstop celotnega vodstva Komunalnega podjetja Velenje. V tednu dni so za to zbrali 1749 podpisov, danes so jih predali velenjskemu županu Petru Dermolu. Ta meni, da razlogov za odstop ni.

Ljudska iniciativa Velenje je pripravila v Velenju dva protesta, zahteve so podali ne le občini in komunali, ampak tudi Tešu in državi. Predstavniki iniciative se povedali, da se bodo jutri sestali z ministrom za okolje, podnebje in energijo Bojanom Kumrom, prihodnji teden odhajajo v državni zbor.

Od župana Dermola pa zdaj zahtevajo, da naredi rekonstrukcijo komunale, je povedala Sara Bajec: »Velenjski župan ima toliko moči, velenjska občina je 83-odstotni lastnik komunale, da lahko odloči o tem, kdo bo odstopil. Zahtevamo odstop direktorja, nadzornega sveta in skupščine.« Dodala je, da dosedanji ukrepi niso bili dovolj: »Vse, kar si želimo in zahtevamo, je, da se položnice bistveno in drastično znižajo za dobrobit ljudi. Tukaj smo v imenu ljudi in v imenu boljšega jutri, ki naj sloni na solidarnosti, pravičnosti, in ne na kapitalskem pohlepu.«

Sara Bajec in Asmir Bećarević sta pojasnila, da so samo v enem tednu dobili več kot 1700 podpisov, s katerimi občani zahtevajo odstop vodstvo velenjske komunale. FOTO: Špela Kuralt/Delo

Asmir Bećarević iz Ljudske iniciative je dejal, da so bile njihove zahteve jasne že na prvem protestu: »Znižajte cene ali spustite stolčke. Cen niso znižali, kar je bilo, so bili le obliži. Bojimo se, kakšne položnice bodo naslednjo ogrevalno sezono.« Dodal je, da če vodstvo komunale ne bo odstopilo, bodo aktivnosti stopnjevali: »Med drugim pripravljamo tudi kazenske ovadbe, saj smo zaznali nekaj nepravilnosti. Zadeve proučujemo s strokovnjaki, policisti. Govorimo o relaciji občina in komunala. Imamo nekaj sumov zlorab uradnega položaja.«

V iniciativi pričakujejo, da bo velenjska občina naročila izredno in neodvisno revizijo poslovanja komunale za obdobje zadnjih petih let ter vanjo vključila tudi predstavnike iniciative.

Župan ne vidi težav

Velenjski župan Peter Dermol je dejal, da bo peticijo pogledal in jo dal v obravnavo: »Danes bom dal pobudo, da se na naslednji seji ustanoviteljev komunale obravnava ta tematika.«

Sam vodstvu komunale zaupa: »Moje osebno mnenje je, da komunala ni neposredno vplivala na dvig cene toplotnega ogrevanja, za to so zunanji dejavniki. V tem trenutku ima vodstvo moje zaupanje in ne vidim razloga, zakaj bi morali odstopiti.« Na vprašanje, ali bo morebiti odstopil sam, pa je odvrnil: »Zakaj? Ker imamo najnižjo ceno ogrevanja? Ključno je, da delovna skupina opravi pregled porabe toplotne energije po vseh objektih. Pri določenih posameznikih je cena višja zaradi visoke ali previsoke porabe toplotne energije.«

Infografika Delo

Kot so za Delo odgovorili na Agenciji za energijo, imajo največjo porabo gospodinjski odjemalci v večstanovanjskih stavbah med distribucijskimi sistemi daljinskega ogrevanja v Lendavi in Kidričevem, Ljubljani in Velenju. Največje izgube so v distribucijskih sistemih Šentilj, Vransko, Gornji Grad, Velenje in Kidričevo.

Kot pojasnjujejo na agenciji, izgube niso neposredno povezane z letno porabo toplote pri odjemalcih, saj so odvisne od »letnega temperaturnega primanjkljaja, dolžine distribucijskega sistema, gostote odjema, temperaturnega režima, sezonske ali celoletne oskrbe s toploto. Letna poraba toplote pa je najbolj odvisna od izoliranosti objekta, višine temperature v ogrevanih prostorih, pogostosti zračenja, hidravlične uravnoteženosti sistema in dolžine ogrevalne sezone.«