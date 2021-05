Že skoraj deset let se vračajo v Maribor

Skupni let bleščečega B25 mitchella in T28 trojana. FOTO: Leon Vidic/Delo



Radi prihajajo v Maribor

The Flying Bulls med treningom na letališču Edvarda Rusjana. FOTO: Leon Vidic/Delo

je po postavi manjši, kot bi pričakovali po veličini njegovih dosežkov. Prvi človek, ki je v prostem padu prebil zvočni zid, obenem pa opravil najvišji polet z balonom s človeško posadko – 39.045 metrov – in iz tega balona napravil najvišji skok s padalom, je preprost, prijazen in rad prihaja v Maribor. Tudi te dni je bil tod, a ga Mariborčani niso imeli veliko priložnosti videti od blizu, ker je bil s kolegi piloti iz avstrijske akrobatske ekipe The Flying Bulls ves čas v mehurčku na mariborskem letališču ali v hotelu.A Mariborčani in okoličani so lahko kar pet dni, od srede do danes, vsaj od daleč opazovali zračne vragolije njega in ekipnih kolegov. Poleg tega namreč, da je Red Bullov poklicni ekstremni padalec, je Baumgartner tudi ekstremni pilot helikopterjev in zračnih balonov in član skupine pilotov The Flying Bulls, ki ima sedež na letališču v Salzburgu.Vsi v tej skupini so ljubitelji posebnih in zgodovinskih letal, sicer so poklicni piloti, za svoje veselje pa akrobatsko letijo z zelo različnimi posebneži iz njihovega Hangarja 7 in z nastopi jemljejo dih obiskovalcem največjih letalskih prireditev po Evropi ter gledalcem dirk formule 1 in moto GP. In že devet let – z lanskoletno prekinitvijo zaradi epidemije – spomladi prihajajo na mariborsko letališče na prve večdnevne priprave na novo letalsko sezono.»V Maribor prihajam že sedem let in moram povedati, da razmere nikjer niso tako dobre kot tu. Na voljo nam je odlično letališče z malo letalskega prometa, ljudje so prijazni, bivanje je prijetno,« nam je dejal Baumgartner malo za tem, ko je s helikopterjem BO-105C odletel krajši program z nekoč za helikopterje neverjetnimi akrobatskimi prvinami.Kljub slabemu vremenu in občasnemu dežju je včeraj nad letališčem zahrumel tudi eden od najhrupnejših srednjih bombnikov iz druge svetovne vojne, do visokega sijaja zloščeni B25 mitchell z značilnim zastekljenim kljunom in majhno strelsko kupolo v repu.Zrak in ušesa sta v skupnem poletu parala dva vojaška reaktivca alpha jet, zavite bele dimne sledi je po nebu zarisal north american T28 – trojan, najnovejša pridobitev skupine, P51 mustang, pa zaradi napake na izpušni cevi ni mogel poleteti. Zgodovinski dvokrilec boeing PT17 stearman je moral včeraj zgodaj odleteti nazaj v Avstrijo, ker je bila vremenska napoved slaba; to letalo izpred druge svetovne vojne namreč nima zaprte kabine.Sicer pa je pilotom druge dni, ko je bilo vreme lepše od včerajšnjega, uspelo preizkusiti vseh enajst letal in helikopterjev, s katerimi so prišli na priprave, in obnoviti akrobatske programe izpred poldrugega leta dni, ko so nazadnje lahko leteli akrobatsko na prireditvah pred prekinitvijo zaradi pandemije covida-19.Zaradi tako dolge prekinitve niso vadili novih prvin, ampak so samo obnovili že znane, nam je dejal član ekipe in večkratni svetovni prvak v akrobatskem letenju s helikopterji. »Upajmo, da bo letošnje leto boljše in da bomo lahko znova leteli na prireditvah. Vabila imamo že za velike letalske mitinge v Romuniji, na Poljskem in Češkem, popestrili bomo tudi dirke formule 1 in moto GP v Avstriji,« je še dejal Schwartz.