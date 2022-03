Alpine na sončni strani Alp

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Alpine, znamenita francoska znamka športnih avtomobilov, je z letošnjim marcem zapeljala na slovenske ceste. Tako je Slovenija med prvimi državami na svetu, v katero je Alpine pripeljala novo družino legendarnega modela A110. Prvi prodajno-servisni center Alpine je odprlo podjetje ASP v Lescah, ki je že doslej skrbelo za prodajo in servisiranje Renaultovih športnih modelov.

»Alpine smo imeli v mislih ves čas od njenega ponovnega rojstva leta 2017, vendar smo čakali na pravi trenutek, da to športno znamko pripeljemo v Slovenijo. Prepričani smo, da je potencial za prodajo treh različic modela A110 dovolj velik, in verjamemo, da bo prihodnja paleta povsem električnih športnih avtomobilov alpine, od kompaktne kombilimuzine in športnega križanca do športnega naslednika A110, ki bo postopoma prihajala na trg do leta 2026, dokazala upravičenost navzočnosti znamke Alpine v Sloveniji,« je ob tej priložnosti dejal François Delion, generalni direktor za območje Renault Nissan Adriatic.

Antony Villain, direktor oblikovanja znamke Alpine: »A110 je presenetljivo podoben prvim skicam, kar je za oblikovalca veliko zadovoljstvo.«

Kot nam je v kratkem pogovoru povedal direktor Alpinine oblikovalske ekipe, izziv pri oblikovanju novega A110 ni bil preprost, saj so morali oblikovati manjkajoči člen med letom 1995, ko je znamka Alpine ugasnila, in letom 2017, ko so predstavili novega A110, ki pa je moral imeti tudi nekaj DNK legendarnega predhodnika s konca 60. oziroma začetka 70. let.

Pri tem so raziskovali različne oblikovalske možnosti, od povsem novih in za pretekle alpine neznačilnih linij, dodajali in odvzemali različne atribute in na koncu izdelali športni dvosed, ki ima ob vrhunski aerodinamiki tudi značilnosti legendarnega predhodnika. Med najbolj opaznimi so to prepoznavni dvojni žarometi, zaobljena šipa na zadku in značilne linije na pokrovu motorja. Kot je povedal Villain, je ponosen, da je A110 presenetljivo podoben prvim skicam, kar je za oblikovalca veliko zadovoljstvo.

Na fotografiji je A110 S, opremljen z aerodinamičnim paketom aero kit. Foto Gregor Pucelj

Posebnost A110, ki se odkrito kosa z nekaterimi nemškimi in britanskimi tekmeci, je odlično razmerje med motorno močjo in maso vozila. Ker je karoserija v kar 96 odstotkih izdelana iz aluminija, vozilo tehta le okrog 1100 kilogramov. Zaradi sredinsko nameščenega motorja, ki se prijetno oglaša tik za voznikovim hrbtom, je idealna tudi razporeditev teže.

Alpinin športnik je na voljo v treh izvedbah. Vse tri imajo pogon na zadnji kolesi in 1,8-litrski turbo bencinski štirivaljnik, ki ga poznamo že iz renaulta megana RS. V osnovni različici ima največjo moč 185 kW (252 KM) in največji navor 320 Nm. A110 GT in A110 S pa imata največjo moč 221 kW (300 KM) in največji navor 340 Nm v širokem razponu od 2400 do 6000 vrt./min. Vsi trije imajo sedemstopenjski samodejni menjalnik z dvema sklopkama, ki omogoča tudi vrhunsko prestavljanje z obvolanskima ročicama.

Volanski obroč je za boljši oprijem oblečen v semiš.

Monoskeletna sedeža znamke Sabelt; eden tehta le 13,1 kilograma.

Kljub športnosti sta prvi dve izvedenki namenjeni tudi udobju in bolj umirjeni vožnji po podeželskih cestah, A110 S pa je nepreklicni športnik, ki ga z veseljem zapeljete tudi na dirkališče. Takšni vožnji je namenjen aerodinamični paket aero kit, ki med drugim vsebuje dodatni sprednji in zadnji spojler iz ogljikovih vlaken; v tem primeru A110 S doseže največjo hitrost 275 km/h, z mesta do 100 km/h pa pospeši v 4,2 sekunde.

Po nekaj kilometrih za volanom A110 S lahko zapišem, da se mi bo ob misli na prevožene ovinke proti Pokljuki še nekaj časa smejalo. Zlitje voznika z vozilom je popolno, k čemur med drugim pripomorejo odličen in neposreden volanski mehanizem ter tako imenovani monoskeletni sedeži iz ogljikovih vlaken. Vse skupaj zaokrožajo odlične Brembove zavore – saj je treba tudi varno ustaviti.

Reli izvedenka A110 Foto Gregor Pucelj

Koliko bodo morali vozniški navdušenci odšteti za zvrhano mero užitkov, ki jih ponuja novi Alpinin dvosed? Od 61.000 evrov, kolikor stane A110, do 72.400 evrov za A110 GT in še poldrugega tisočaka več za A110 S.