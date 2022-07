Avtomobil, ki na srečo vozi proti trendu

V prispevku preberite:

Dacia je res zanimiva zgodba. Ravno so objavili podatek, da so tudi letos, ko gre večini evropskih avtomobilistov vse narobe, pri njih povečali prodajo. Morda tudi zato, ker njihovi izdelki pač nimajo toliko elektronike in zanjo prepotrebnih čipov. Ampak pojdimo zdaj k joggerju, njihovi verjetno najnovejši uspešnici. Medtem ko tekmeci drvijo v vse mogoče in nemogoče segmente športnih terencev, so pri Dacii pripravili enoprostorca, ki ga z izjemo kakega BMW ali Mercedesa nima skoraj nihče več …

Malce robustnejši in višji od nekdanjih enoprostorcev deluje jogger, zunanjost pa je tako atraktivna – z zadnje strani bi, recimo, lahko bil tako videti kak Volvo, če bi Švedi kaj dali na takšne izdelke –, da nerealno pričakujemo tudi podobno navdušujočo notranjost.

S kabino sicer ni nič zelo narobe, le prav posebna ni. V sprednjem delu je to pač bolj ali manj sandero, z nujnimi stvarmi in solidnim, a ne izjemnim sedenjem. Cenimo, da so uredili vse gumbe in stikala, ki so zdaj postavljeni tam, kjer jih pričakujete.

Glavna zgodba notranjosti joggerja pa se piše v drugi in po želji tudi v tretji vrsti.