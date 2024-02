Avtomobili, ki jih nis(m)o hoteli

Avtomobilska industrija vsako leto opusti nekaj modelov, ki jih bo vsaj kdo morda pogrešal. Tudi lani se je poslovilo nekaj skoraj slavnih avtomobilov.

Začnimo pri ljudskem izdelku, za katerega si še pred nekaj leti ne bi mislili, da ga ne bo več. Ford fiesta je bil model, ki ga je evropski Ford prvič predstavil že leta 1976, kar osem je bilo vseh generacij, dolgo je bil v vrhu najbolje prodajanih avtomobilov, a se je zgodba junija lani nepreklicno končala. Ford napoveduje, da bo leta 2030 tu prodajal le električne avtomobile, že precej prej opušča večino tistih klasično gnanih izdelkov, po katerih so ljudje najbolj povpraševali. Pred fiesto so romali v arhiv že mondeo, S-max in galaxy, prihodnje leto čaka konec še focusa, kar gre skupaj s tem, da bodo prodali tovarno v Saarlouisu, v kateri ga izdelujejo. Ena redkih klasično gnanih novosti bo ford tourneo connect. Podjetje naj bi prvi kolikor toliko cenovno dostopnejši električni avtomobil, ford explorer, po konkretni preložitvi le predstavilo letos, pripravljen bo na sorodni osnovi kot volkswagen ID.4. Pripelje tudi električna izvedba pume. Je pa nedavno vrhovni šef Jim Fairley napovedal, da bodo razvili lastno platformo za cenejše električne avtomobile. Ne vemo, ali je s tem mislil le na ZDA ali širše.

Peta generacija Nissanove micra – takole so jo leta 2017 začeli izdelovati v Flinsu – ni bila ravno uspešna. Čez čas naj bi jo zamenjala električna naslednica. Foto Nissan

Nissan je po poročanju francoskega Largusa julija lani ustavil proizvodnjo modela nissan micra v Flinsu blizu Pariza, v tovarni, ki sicer sčasoma ne bo več namenjena proizvodnji avtomobilov. To je bila peta generacija micre, modela, ki ga podjetju nekako ni uspelo uveljaviti v Evropi, ni delovala tako igrivo kot katera od predhodnic, predvsem tista tretje generacije. Če fiesta, vsaj kolikor je zdaj znano, nima neposrednega naslednika, pa bo micra le nova, leta 2025 prihaja povsem električna, znova bo nastajala v Franciji, v tovarni v Douaiu, to bo tehnična sorodnica električnega renaulta 5, ki se bo dokončno razkril na bližnji razstavi v Ženevi.

Renault twizy ni izpolnil pričakovanj. Jih bo njegov naslednik mobilize duo? FOTO: Andrej Krbavčič

V prej omenjenem Flinsu bodo enkrat letos ustavili tudi proizvodnjo še enega po svoje pomembnega modela, električnega renaulta zoe, ki je bil pionir tega pogona pri francoski znamki. Pri nas so prodajo opustili že lani, tako kot v ponudbi ni bilo več električnega štirikolesnika renaulta twizyja. Nekdanji drugi mož Renaulta in danes veliki direktor še večjega Stellantisa Carlos Tavares je bil v našem pogovoru za twizyja poln dolžnega navdušenja, a so jih od leta 2013 do lani po podatkih portala Auto Moto Nation izdelali le 33 tisoč. Proizvodnjo so pred časom iz Španije preselili v Južno Korejo, kjer pa se je zdaj njegova kariera res končala. Zamenjal naj bi ga mobilize duo s pravimi (zaprtimi) vrati.

Smart EQ fortwo na razstavi v Frankfurtu leta 2019. Salon se je preselil v München, malega električnega smarta pa ni več. Morda ga kdaj oživijo. FOTO: Ralph Orlowski/Reuters

Poslovil se je še en prepoznaven avtomobil. Smart fortwo lastniku Mercedesu nikoli ni prinašal dobička, ni pa mogoče reči, da si ga nismo zapomnili. Potem ko so že marca 2022 razglasili konec za večjega brata, smarta forfour, ki je nastajal v Revozu, so po navedbah portala Smart emotion aprila lani prenehali sprejemati naročila za dvosedežnika fortwo, izdelali naj bi le še nekaj primerkov. To je po svoje žalosten paradoks, saj je bil smart v zadnjih letih električen in majhen. Tovarno v Hambachu, ki so ji nekoč rekli Smartville, so prodali britanskemu podjetju Ineos, ki tam že izdeluje terenca ineos grenadier na osnovi nekdanjega land roverja defenderja. Nekaj upanja za smarta v malih merah le ostaja, po nekaterih namigih bi ga utegnili na novo pripraviti do leta 2026 in bi nosil oznako smart #2. Verjetno bi to storili pri kitajskem Geelyju, ki trenutno proizvaja smarta kot manjšega športnega terenca.

Honda e je bil po svoje všečen, a predrag električni mali avtomobil. Na slovenskih cestah je bil redek gost. Foto Gašper Boncelj

Honda je požela veliko odobravanja, ko je leta 2020 pokazala svoj prvi mali električni model honda e. Privlačen, kvalitetno izdelan mali avtomobil, a z majhnim dosegom in visoko ceno. Pri nas smo videli komaj kakšnega. Proizvodnja naj bi se za Evropo ustavila v začetku tega leta, komaj tri leta po začetku prodaje, naslednika vsaj kratkoročno ni na vidiku. V lanskem zadnjem četrtletju se je menda tokrat zares končala proizvodnja malega volkswagna up, že prej ga vmes nekaj časa niso izdelovali. Na naših cenikih ga že dolgo ni bilo več.

Zadnjega audija TT so lani novembra izdelali v tovarni v Györu na Madžarskem. Foto Audi Facebook

Poslovili so se tudi nekateri večji avtomobili ali vsaj karoserijske izvedbe, tu so v osredju premijski izdelki. Mercedes nima več sicer zelo redkega velikega kupeja CLS, Porsche je ob prenovi modela panamera ukinil kombijevsko izvedenko sport turismo. Naj še omenimo, da je lanskega novembra iz tovarne v Györu na Madžarskem zapeljal čisto zadnji primerek audija TT, v Sloveniji prav tako že nekaj časa ni bil več naprodaj. Kariera tega športnega modela je trajala četrt stoletja, izdelali so jih več kot 660 tisoč.

Še nekaj namigov za letos. Porsche uvaja električnega macana, dosedanjega bencinskega od spomladi menda ne bo več v ponudbi. Letošnje leto naj bi bilo zadnje tudi za Volkswagnovega arteona, zanimivo bo videti, kaj bodo naredili z audijem A4.